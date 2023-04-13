Как защитить конфиденциальную информацию в iPhone: пошаговая инструкция 1 13.04.2023, 8:32

1,620

Простой блокировки смартфона недостаточно.

Во многих отношениях, это отлично, что мы можем делать почти все, что нам нужно, на наших смартфонах. Однако это удобство создает проблему, которая может привести к большим потерям, если что-то пойдет не так.

Предварительный просмотр сообщений на экране блокировки iPhone содержит часть текста сообщения и информацию об отправителе.

Эта функция может быть полезна для быстрой проверки сообщений, не разблокируя устройство. Однако если предварительный просмотр доступен, когда iPhone заблокирован, любое лицо может прочитать содержимое сообщения непосредственно с экрана блокировки, что может нарушить конфиденциальность пользователя. Это может быть особенно опасно, если сообщения содержат конфиденциальную информацию, такую как пароли, финансовые данные или личные данные.

К примеру пользователь Reddit Whippity, у которого недавно украли iPhone и кредитную карту чуть ли не стал жертвой мошенников. Воры использовали похищенную карточку, чтобы купить товары на сумму более 9000 долларов, одобрив транзакцию с iPhone мужчины. К счастью, держатель карты смог отменить эти расходы, но не всем так везет. Лучший подход – избегать подобных ситуаций.

Apple установила функцию блокировки предварительного просмотра сообщений, когда iPhone заблокирован.

Как отключить текстовые ответы, когда ваш iPhone заблокирован

Несмотря на то, что упомянутая история имеет счастливый конец, проверка и настройка безопасности на вашем iPhone — важная процедура, которая может помочь избежать мошенничества и сохранить вашу личную информацию.

Для начала убедитесь, что предварительный просмотр сообщений настроен на отображение только тогда, когда iPhone разблокирован, для этого следует выполнить следующие шаги:

Откройте настройки на iPhone.

Нажмите на вкладку «Уведомление».

Выберите приложение, для которого необходимо настроить предварительный просмотр сообщений.

Выключите «Показывать на экране блокировки».

После этого предварительный просмотр сообщений не будет отображаться на экране блокировки, и вы сможете просматривать сообщения только после разблокировки устройства.

Если вы хотите отключить предварительный просмотр сообщений для всех приложений, вы можете воспользоваться функцией «Показывать на экране блокировки» в общих настройках «Уведомление». После отключения этой функции предварительный просмотр сообщений не будет отображаться на экране блокировки для ни одного из приложений на вашем iPhone, пишет nv.ua.

Кроме отключения предварительного просмотра сообщений на экране блокировки, рекомендуется также установить пароль или использовать функцию распознавания лица или отпечатка пальца для разблокировки устройства.

Настройка доступа к функциям iPhone заблокированного экрана может быть важным шагом для обеспечения безопасности устройства и уменьшения рисков мошенничества.

Чтобы просмотреть и изменить доступные по умолчанию действия на заблокированном экране вашего iPhone, выполните следующие действия.

Откройте настройки на iPhone.

Нажмите на вкладку «Идентификатор лица и пароль» или « Touch ID и Пароль», если вы используете более старую версию гаджета.

Введите пароль для подтверждения.

Прокрутите вниз и найдите раздел «Разрешить доступ при блокировке».

Выключите любую функцию, которую вы не хотите использовать с заблокированным экраном.

Обычно безопасным вариантом будет отключить доступ ко всем функциям, которые не так важны для вас для вас, например, камеры или Siri. Однако, если вы часто пользуетесь какой-либо из этих функций на заблокированном экране, то может потребоваться оставить этот доступ включенным.

Не забудьте периодически проверять настройки безопасности, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим потребностям и не нарушают вашу конфиденциальность.

Также можно установить двухэтапную проверку при входе в некоторые приложения и включить автоматическое шифрование сохраненных данных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».