Спецназ прицельным ударом из HIMARS уничтожил российский комплекс «Житель» 1 13.04.2023, 8:38

2,954

фото: getty images

Украинские бойцы показали на видео поражение «жирной цели».

Вчера, 12 апреля, в пресс-службе Сил спецопераций Украины анонсировали уничтожение ценной вражеской автоматизированной станции «Житель».

А уже сегодня, 13 апреля, в Сеть попали и яркие кадры в прямом смысле этого слова. Видео было выложено в Telegram-канале ССО.

Событие произошло на территории Донбасса. Источник подчеркнул, что сама станция РЭП находилась очень далеко от линии фронта.

Разведке удалось собрать необходимую информацию о «Жителе» и передать координаты артиллерии. Ну а дальше за дело взялись украинские артиллеристы, которые с помощью РСЗО HIMARS нанесли прямое попадание по самой станции, а также обслуживающему персоналу, который на момент «прилета» находился на боевом дежурстве.

Комплекс «Житель» предназначен для обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения. Эксперты сообщают, что за год войны в Украине ВСУ уничтожили минимум четыре системы РЭБ и РЭП РФ, включая комплексы «Борисоглебск-2» и «Житель».

Более того, один «Борисоглебск-2» был взят как трофей полностью целым и невредимым.

Военные эксперты подчеркивают, что для бесперебойной работы таких комплексов необходимо достаточное количество запасов топлива.

Комплексы «Житель» есть на вооружении не только РФ, но и Украины, Китая, Грузии, Греции, Армении и Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».