«С питерским мальчиком Володей случилось много чего» Альфред Кох

13.04.2023, 8:47

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Альфред Кох

Метаморфоза завершена.

Прошел один год и сорок семь дней войны. На фронте все по-прежнему. За сутки ничего нового не случилось. И я думаю, что теперь до украинского контрнаступления уже ничего и не случиться.

Пригожин еще чего-то там трепыхается в Бахмуте, да и то, скорее, по инерции, пока еще есть снаряды. А потом и он угомонится. Получится такое, как бы, затишье перед грозой…

Я сегодня весь день думал насчет этой видеозаписи про отрезание головы украинскому пленному. Не то, чтобы я приходил в ужас или рыдал от бессилия… Нет, вы знаете, сначала, конечно, был шок, а потом как-то подуспокоился. Это ведь не первый раз мы видим, верно? Была пригожинская кувалда (и не раз), было кастрирование военнопленного, были аналогичные кадры из Сирии, знающие люди говорят, что подобные «подвиги» россияне совершали и во время войны в Грузии.

А воюющие ныне в составе российской армии чеченцы, делали это во время чеченских войн. Вспомните чеченского боевика по кличке «Тракторист». Можно даже видеоролик на эту тему в сети найти. Там тоже самое: отрезание голов…

А в промежутках между двумя войнами, в 1998 году, в Чечне отрезали головы вовсе даже не военнопленным, а четырем британским инженерам, которые приехали к ним устанавливать сотовую связь. Бандиты хотели за них выкуп, а британское посольство, по их мнению, затягивало переговоры. Вот они и отрезали им головы. И выложили рядком на обочине дороги, у станицы Ассиновская…

И я прекрасно помню, как российские официальные лица (и военные и штатские) называли это варварством, как они призывали мировое сообщество в свидетели и говорили: какие еще нужны доказательства того, что мы воюем с варварами? Это же дикие звери! Поэтому дорогие наши западные партнеры! Прекратите размазывать свои гуманитарные сопли, мы ведем войну против дикарей. Будьте любезны потерпеть.

И вот те на! Дорогие россияне, оказывается, тоже так умеют! И их ничуть не смущает репутация варваров и дикарей. Более того: они даже хотят иметь эту репутацию. Они сами выкладывают в интернет эти видеоролики. И я уверен: сидят сейчас и наслаждаются той реакцией, которую мы им демонстрируем.

Я вам больше скажу: тогда, в Чечне, в 1998 году, правительство Аслана Масхадова решительно осудило убийство инженеров и даже принимало меры к поиску преступников.

Но не таковский Путин с его шоблой! Никаких попыток осудить очевидное военное преступление или как-то от него хотя бы отмежеваться. И уж тем более попытаться найти преступников. Удивительно, но факт: мы настолько уже привыкли подобным выходкам российских вояк, что даже и не ждем, что они будут искать виновных. Более того: мы даже уверены, что не будут.

Песков вяло отбрехивался, в основном напирая на то, что ничего непонятно, еще не факт что это россияне и т.д. Похоже, что им как минимум все равно, что о них подумают в мире. А как максимум - им хочется чтобы именно так про них и думали: что они дикари и людоеды.

Ведь как бы реагировали люди, не хотящие иметь такую репутацию? Они бы из кожи лезли, чтобы доказать, что это не они. Или уж точно предприняли бы усилия для того, чтобы найти и наказать виновных. А тут реакция, типа: вам надо - вы и доказывайте, вам надо - вы и ищите.

Понимаете в чем дело? Их обвиняют в совершении чудовищного преступления. Приводят доказательства. А они вместо того, чтобы публично доказать несостоятельность обвинения, посадили себя на место судьи и оттуда, с судейского кресла, сообщают нам, что доказательства им не нравятся и мы должны принести другие. А эти - какие-то нечеткие, размытые, ерунда какая-то, а не доказательства. А коль у вас других нет, то и говорить не о чем. «Гиви неуиноуен». Вот когда у вас будет что-то более убедительное - тогда и приходите. Мы рассмотрим и вынесем свой вердикт.

Итак, для меня совершенно очевидно, что российское военное и политическое руководство ищет именно такой славы. Славы конченных ублюдков и беспредельщиков. Садистов и извергов. Именно для этого они и «утекли» эту видеозапись. И это абсолютно сознательная акция. Согласованная на самом верху.

В книге «Крестный отец» (в фильме этого эпизода нет) есть очень важная для понимания мафии история. Однажды Аль Капоне прислал в Нью-Йорк своих людей, чтобы они убили Вито Корлеоне. Тогда Дон Корлеоне послал своего верного Луку Брази с помощниками, те выследили этих посланцев, взяли их, завели в какой-то подвал и медленно порубили топорами на мелкие куски. Сложили их в ящик и отослали обратно в Чикаго.

Смысл акции был прост: она должны была дать понять Аль Капоне, что он имеет дело с людьми, у которых нет пределов жестокости. И что даже такой конченный бандит как он, должен ужаснуться от самой мысли конфликтовать с Доном Корлеоне.

Именно в этом и смысл нынешней путинской акции. Поэтому он именно сейчас открыл еще прошлым летом заготовленные информационные консервы. Война достигла такой точки, что Путину уже нечего предъявить на поле боя. К тому же его бомбардировки украинских городов не достигли своей цели.

Ему осталось последнее средство: ему осталось лишь показать, что у него нет пределов жестокости. По его замыслу, Зеленский и его команда должны ужаснуться от самой мысли продолжать конфликт с ним. И поняв, что он, Путин, ни перед чем не остановится, все-таки смирить гордыню и сесть с ним за стол переговоров.

Это логика мафии. Логика бандита. Путина уже не надо просчитывать как государственного деятеля или политика. С этим теперь покончено. В условиях экзистенциального выбора с каждого человека слетает все наносное, не свойственное его природе, то, что он мог себе позволить в более благополучное время. В такой момент человек становится самим собой.

И Путин стал самим собой: бандитом-беспредельщиком из спортсменов. Я помню как в конце 80-х - начале 90-х появились бригады спортсменов (как правило - борцов), которые зубами вырывали у старых воров куски территории, с которой они собирали дань. Они не признавали «воровской закон» и жили не «по понятиям». Они с чудовищной жестокостью расправлялись с конкурентами, с ними ни о чем нельзя было договориться, они были ненасытны в своей экспансии и убивали даже детей.

Это та среда в которой вырос питерский мальчик Володя Путин. Потом с ним случалось много всего. Но теперь, когда смерть подошла так близко, он стал тем, кем он всегда и был на самом деле - бандитом. Безжалостным, аморальным, плохо образованным и недалеким бандитом из бывших борцов. Бандитом, который усвоил только одну истину: подчинить можно кого угодно, если ты превзойдешь его в жестокости.

Метаморфоза завершена. Человек превратился в монстра. Чистый Кафка. А можно сказать и так, что персонаж прошел полный цикл и ментально вернулся туда, откуда он и начал свое восхождение.

В сущности, теперь момент истины настал и для нас. Мы сами должны выбрать: готовы мы к его эскалации жестокости или предпочтем договариваться? А с другой стороны, если здраво подумать: есть ли у нас этот выбор с учетом того, что он не способен соблюдать договоренности? Он - «кадавр неудовлетворенный желудочно», его экспансия не знает границ. Он хочет владеть всем. И хочет подчинить все.

Таким образом у нас есть совсем другой выбор: либо стать его собственностью, его рабами, либо его уничтожить. Третьего не дано. И я глубоко убежден, что у нас есть будущее только если мы выберем его уничтожение. Человечество не имеет шансов на совместное существование с Путиным. Оно просто погибнет, если он останется.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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