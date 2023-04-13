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Госдепартамент призвал граждан США срочно покинуть Беларусь

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  • 13.04.2023, 8:49
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Госдепартамент призвал граждан США срочно покинуть Беларусь

В ведомстве назвали причины рекомендации.

Государственный департамент США 12 апреля переиздал рекомендации по поездкам в Беларусь для граждан Соединенных Штатов.

Для нашей страны сохранен четвертый уровень «Не посещать». Годсепартамент рекомендует гражданам США не ездить в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания, российского нападения на Украину и наращивания российских вооруженных сил в Беларуси, сообщили в посольстве США в нашей стране. Гражданам США, находящимся в Беларуси, также по-прежнему рекомендуется покинуть страну.

Напомним, с 28 февраля 2022 года госслужащие США выехали из Беларуси, а работа посольства в Минске была приостановлена.

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