В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар 2 13.04.2023, 8:54

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Неподалеку от эпицентра событий находится АЗС.

В российских Химках в ночь на 13 апреля вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил местный рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

«Информация о возгорании на рынке на Новокуркинском шоссе поступила спасателям в 03:33. Там вспыхнул одноэтажный деревяно-щитовой дом. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров», - передают в сети.

Сообщается, что неподалеку от эпицентра событий находится АЗС. Очевидцы сообщают, что огонь охватил находящийся рядом ресторан «Чайхона».

«Загорелся рынок. Там находится «Чайхона». Она ночью работает, они готовят на газовом оборудовании. С дальней стороны находится заправка. С этой стороны автозапчасти там тоже много оборудования, баллоны, краски», - пишут очевидцы.

Известно, что около 05:47 пожарным удалось справиться с огнем. Вблизи места событий было перекрыто движение транспорта.

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