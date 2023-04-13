«Подарок будет бесплатным, нужно оплатить только доставку и почтовый сбор» 13.04.2023, 9:16

1,532

Что находится в коробке за 50 рублей от «звонильщиков» по акции «Портативный ЖК-телевизор».

В редакцию onliner.by обратился Олег с хорошей новостью. Парень рассказал, что его жене крупно повезло: на днях ей позвонили, и голос на том конце провода утверждал, что девушка выиграла подарок, хотя ни в какой акции она не участвовала. Ну да ладно, обещали якобы телевизор — в быту пригодится. Тем более что он абсолютно бесплатный, разве что нужно заплатить за почтовые услуги и налоги — всего 49,9 рубля. Через какое-то время посылка была доставлена. И тут начинаются странности.

— Жене поступил звонок, хотя ни в каких акциях она не участвовала и номер нигде не оставляла. Ей сказали, что она получит подарок — плазму, — начинает Олег.

Дело в том, что все как бы по закону, а что до обещаний, то надо внимательнее слушать менеджера. Обрабатывают потенциальных победителей здесь очень грамотно.

Этот чудо-бизнес, который уже несколько лет зарабатывает на почтовых отправлениях, вот-вот станет национальной особенностью или хотя бы визитной карточкой Пинска (оттуда и растут ноги). Для его организации достаточно набрать группу опытных «звонильщиков» и штурмовать телефонные номера граждан, рассказывая им о супер-мега-бесплатном призе от какого-то там «магазина». Правда, не все могут стать настоящими победителями в этой акции, но кому это говорят?

Работают специалисты кол-центра «Товары для дома» по годами обкатанной схеме и скриптам. Оператор изначально предупреждает, что подарок будет выбран на усмотрение отправителя (то есть их самих). Акция же действует только во время самого звонка. Свое согласие на участие в ней нужно дать именно в этот момент. Жена Олега, как знатоки из «Что? Где? Когда?», берет минуту на размышление и задает уточняющий вопрос: «В посылке точно будет телевизор?» «Вам будет предоставлен подарок по акции с названием «Портативный ЖК-телевизор», — отвечает оператор. Чувствуете разницу? Именно эта игра слов и затмевает сознание людей. Услышав «телевизор», ни о чем другом человек уже не думает.

Непосредственно перед отправкой с победительницей еще раз связались для уточнения адреса, а та, в свою очередь, еще раз спросила про телевизор. Вот что ответил оператор: «Посылка будет по акции «Портативный ЖК-телевизор», мы готовим ее к отправке. Подарок для вас будет бесплатным, нужно оплатить только доставку и почтовый сбор — это 29 рублей, 20 рублей за почтовую закупку и налог. Итоговая сумма к оплате — 49 рублей 90 копеек».

На коробке видна стоимость пересылки — 5 рубля 52 копейки. Остальное — наложенный платеж, то есть то, что получает отправитель.

— Через какое-то время посылка пришла на почту. Я знал об этом разводе и понимал, что никакого телевизора там не будет. Во время распаковки включил камеру. Внутри картон и три бумажки: сертификат, что-то похожее на договор — но не он, а скорее вкладыш, где расписано, почему внутри нет плазмы и как ее получить, — а также буклет, — продолжает Олег, который вместе с женой забирал бесплатный подарок за 50 рублей.

Кажется, магазин «Товары для дома» продолжает плотно сидеть на картоне — его кладут по полкило в посылку. В остальном все без изменений: буклеты, сертификат на 400 рублей, который попробуй еще обменяй на что-то стоящее, и вкладыш.

Обещанный телевизор, кстати, уже что-то новенькое. Обычно в качестве подарков в этом бизнесе предлагают айфоны, шуруповерты, надувные диваны и видеорегистраторы. Однако вне зависимости от того, что сулят, приходит «мусор»: упаковочная бумага, сертификат на покупку товаров в том же магазине, кулончики, копеечные духи или вовсе пару кило песка. Однажды такую посылку отправили и нам — посмотреть, что было внутри, можно по ссылке.

«Конверт для клиента не имеет никакой ценности» — то ли дело коробка!

Вообще, вопросов по работе ИП Мялик Д. Н. целая куча. Поэтому лезем в телефонный справочник и находим личный номер женщины. Она, понятное дело, не лыком шита и с ходу отказывается от комментариев и записи разговора. Но уточняет данные клиента, чтобы разобраться. Затем перезванивает уже другой сотрудник, который худо-бедно отвечает на наши вопросы.

— Девушка говорит, что никогда ни в каких акциях не участвовала, откуда у вас ее данные? — спрашиваем мы, понимая, что ни офлайн-, ни онлайн-магазина у предпринимательницы нет.

— Это люди, которые когда-то просто откликались на рекламу в соцсетях. Если человек говорит, что ему не интересно, то его данные мы исключаем.

— Случай не единичный, я и отзывы про вас прочитал. А вы читали?

— Их может любой человек написать. Есть и хорошие отзывы — их никто не обсуждает. Еще есть конкуренты — это тоже стоит учитывать.

— А зачем столько картона в посылке, где переправляется два листа бумаги? Не проще обычным конвертом отправить?

— Для фиксации вложения. Придете на почту, там потрясут коробку, вложение перемещается — все, посылка к отправке не принимается. Конверты вообще не используют, для клиента это не имеет никакой ценности, — продолжает сотрудница.

На самом деле все куда проще: просто при отправлении сертификата конвертом наложенный платеж не оформляется. Теперь вы знаете, для чего коробка.

— А вам не кажется, что, когда человек забирает коробку с картоном, он действительно думает, что внутри что-то есть?

— А почему он так думает? Оператор четко говорит, что это может быть любой подарок (как четко говорит, вы можете прочитать выше. — Прим. Onlíner). Все получают разные подарки, и клиент изначально не знает, что ему придет.

— На складе сейчас какие запасы, есть то, что указано в буклете?

— Я этим не занимаюсь, не могу вам сказать.

— А где находится склад?

— Тоже не предоставлю вам эту информацию.

— Вы предоставляете товар на 400 рублей, то есть я могу взять товар на эту сумму, не вкладывая своих денег?

— Да, 100% стоимости товаров оплачивает сертификат. Условия доставки оговариваются отдельно. Склад пустой не бывает никогда, если клиент хочет тот или иной товар, а его нет, но мы его ожидаем, то просим перезвонить.

— А откуда поступление и какое качество товара?

— Откуда, я уже не буду говорить, но товар новый, не б/у.

Есть ли вообще склад? Вопрос остается открытым. За что девушка уплатила налог, тоже непонятно. Ссылаясь на тайну почтового отправления, узнать количество заказов и их вес у «Белпочты» нам не удалось. Но, судя по отзывам и поступающим в редакцию сообщениям, счастливых обладателей картона хватает.

После нашего звонка деньги за пересылку бесполезного подарка были возвращены, а контакты девушки удалены из базы (по крайней мере так нам сказали сотрудники).

Юрист: «Стоимость пересылки явно завышена»

— Судя по всему, наша героиня получила сертификат в подарок в ходе проведения какой-то рекламной акции. Его почтовая пересылка допустима, однако способ упаковки, хотя и соответствует правилам почты, представляется не совсем уместным в данном случае, и, соответственно, стоимость пересылки явно завышена, — рассказывает юрист Татьяна Ревинская. — С учетом того, что, несмотря на содержащиеся в листке-вкладыше разъяснения и ссылку на то, что в конкретном случае подарочный сертификат отправлен вместо телевизора «на выбор и усмотрение отправителя», героиня может попытаться путем обращения в суд оспорить такой выбор продавца и потребовать исполнить условие о передаче ей именно телевизора, поскольку именно такое предложение поступило ей изначально (как она утверждает), на что она согласилась и оплатила доставку стоимостью 49,90 рубля. Однозначно говорить, что решение будет принято в пользу героини, нельзя, поскольку будут учитываться все обстоятельства и предоставленные сторонами доказательства, которым будет даваться соответствующая правовая оценка.

Без паники: деньги можно вернуть, а бумагу оставить себе!

— Сложившаяся ситуация, к сожалению, не является редкостью, — рассказали нам в Региональном обществе защиты прав потребителей. — В первую очередь мы рекомендуем потребителям не откликаться на такого рода предложения и не соглашаться на получение товаров таким способом. Если же договоренность уже достигнута, обязательно необходимо снять распаковку товара на видео и сохранить почтовую упаковку, в которую был обернут товар.

После того, как потребителю стало известно о том, что ему выслали не тот товар, о котором шла речь, необходимо направить на юридический адрес продавца письменную претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи и возвратить денежные средства, уплаченные за товар, не соответствующий условиям договора.

Требования потребителя должны быть удовлетворены продавцом в течение 7 календарных дней с момента получения им вышеуказанной претензии. Важно обратить внимание, что в случае, если такое дело дойдет до суда, важным доказательством может являться и запись телефонного разговора, поэтому, если такая возможность есть, потребителям необходимо учитывать это при ведении переговоров.

В то же время есть и другая стратегия, когда посылку отправляют без вашего согласия и всеми правдами и неправдами склоняют вас к походу на почту. В таком случае стоит руководствоваться следующими правилами:

Ничего забирать с почты вы не обязаны.

Было согласие? Окей, пусть отправитель идет в суд.

Схема у продавцов настолько провокационная, что никто не пойдет в суд за парой рублей.

Если напишете отказ, это будет подтверждением согласия и правомочности мутной схемы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».