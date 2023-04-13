Строители из «Минск-Мира» похвастались «ловким решением» 13.04.2023, 9:25

Оказалось, что все, что они сделали, — незаконно.

Многие строители — люди безотказные: что им сказали, то и делают. Даже если это никак не согласуется с существующими нормами и правилами. Поэтому в наших новостройках можно встретить самые разные чудеса. Благо хоть от «распила» колонн и прочих несущих конструкций большинство все же отказывается: здравый смысл побеждает желание заработать.

Необычным «проектом» поделились на днях строители, работающие (как они сами признаются) в «Минск-Мире». Ребята решили показать, как можно «спрятать радиатор от застройщика». Задумка отделочников очень проста (и опробована нашими «предками», упорно прятавшими в какой-то период радиаторы в стены): необходимо подготовить нишу в стене, перенести выводы радиатора в новое место, а саму батарею потом закрыть экраном. Гениально? Просто? Но законно ли?

Журналисты onliner.by спросили у компании pereplan.by, можно ли по своему усмотрению перемещать радиаторы в квартире, подбирая им место по «фэн-шую».

— Так делать нельзя, — уверенно заявили специалисты, посмотрев ролик. — Если вы хотите заменить радиатор или перенести его в другое место, вам понадобится получить разрешение на это в исполкоме и разработать проект. Причем проект должны делать люди, имеющие соответствующий аттестат.

Затем проект должна согласовать обслуживающая организация и администрация района, и только после этого можно приступать к выполнению работ. Монтаж, кстати, могут делать также только специалисты из аттестованной строительной организации. После того как они все выполнят, объект должен принять технадзор или комиссия из ЖЭСа. Только после этого можно получить акт ввода в эксплуатацию.

При этом надо понимать, что по закону воплотить в жизнь можно далеко не любые мечты. Прятать радиатор в нишу совершенно точно запрещено. Точнее, если бы дом проектировали с нуля и сразу предусмотрели такое решение, проведя соответствующие расчеты, то оно прошло бы все этапы согласования. Но вносить изменения подобного толка в готовый дом нельзя.

Да и к качеству этой работы есть вопросы: если отвлечься от незаконности происходящего, то в верхней части ниши как минимум должна стоять перемычка, которая будет брать на себя нагрузку. И это даже с учетом того, что стена — не несущая. Ну и о теплопотерях не забываем (уверен, что никто ничего не просчитывал).

Любой экран, закрывающий радиаторы, приводит к снижению теплоотдачи. На нее, теплоотдачу, влияют даже отверстия в декоративном МДФ: если их не сделать, радиатор не будет работать как надо (он ведь «подсасывает» холодный воздух снизу и выкидывает теплый через верхнюю решетку, поэтому отверстие внизу и вверху МДФ обязательно должны быть). В целом над каждым радиатором сверху (даже в нише) должно быть достаточное расстояние для выхода теплого нагретого воздуха.

А вот что говорит на этот счет производитель

Помимо этого, за счет демонтажа участка стены и восстановления его прослойкой гипсокартона будет существенно снижена теплоизолирующая способность стены. Начнет образовывается «мостик холода».

Отмечу, что согласовать такую «самоволку» по факту не получится: как уже говорилось, на перенос радиатора нужен проект и другие сопутствующие формальности. Что будет, если это вскроется? Собственнику сначала предложат вернуть все в первоначальный вид (что неминуемо повлечет порчу ремонта), а если он откажется — выпишут штраф и все равно обяжут вернуть систему отопления к проектному состоянию.

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