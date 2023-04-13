В Минске задержали психолога и экс-сотрудника БГПУ

В Минске задержали психолога и экс-сотрудника БГПУ1
- 13.04.2023, 9:40
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Он также был директором компании, входящей в одно из крупнейших мировых сообществ исследователей.
В Минске задержали практикующего психолога Сергея Иванцова, сообщает «Наша Ніва».
Сергею Иванцову 38 лет. Он выпускник Лицея БГУ 2002 года. После поступил на биофак БГУ. Работал младшим научным сотрудником в Академии наук, а также в качестве медицинского представителя нескольких фармацевтических компаний.
Также Иванцов — директор компании «Де Визу», которая занимается маркетинговыми исследованиями в фармакологии и обучает этому других. Она входит в ESOMAR, одно из крупнейших мировых сообществ исследователей.
Пять лет назад Сергей поступил в аспирантуру Белорусского государственного педагогического университета и работал в университете.
Также Иванцов — практикующий психолог, сторонник и популяризатор эннеаграммы (определенной концепции типов личности). Мужчина был сертифицированным тренером эннеаграммы и бизнес-тренером ассоциации ICTA.
Как сообщает связанный с силовиками канал, его задержали за то, что он якобы писал комментарии в чат-бот канала «Беларусь головного мозга». Сообщается, что он в СИЗО и против него заведено уголовное дело по двум статьям (каким — не уточняется).