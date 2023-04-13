Лайма Вайкуле: С Путиным что-то случилось, пришлось вызывать врачей 2 13.04.2023, 9:54

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Лайма Вайкуле

Зато теперь все увидели, кто есть кто.

Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону рассказала, что лично знакома с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы не братались. Но знакомы, да», – сказала она.

По словам певицы, они с Путиным встречались на концертах или выступлениях. Она добавила, что российский президент может быть «очень обаятельным человеком».

У Вайкуле спросили, какое Путин производит впечатление при непосредственном общении.

«Хорошее. Наверное, если хочет. Я не знаю, какой он бывает со своими подчиненными, но он может оставить впечатление. Ну мы все можем оставить впечатление. И что теперь?» – отметила певица.

Он добавила, что теперь все увидели, «кто есть кто».

«Ой, я даже так не могу говорить, но мне кажется, что с ним что-то случилось во время пандемии. У меня есть знакомые, которые во время пандемии просто впали в такую депрессию, что пришлось выходить из нее с помощью врачей. И мне кажется, глядя на то, что происходит сегодня: уже все ездят, летают, а Владимир Владимирович все равно... Длинный стол. И насколько мы слышим всякие в интернете рассказы, что каждый человек, который с ним встречается, должен быть на карантине 40 дней. Вы понимаете, что уже весь мир забыл про это? А с ним продолжается. Очень страшно, что, может быть, уже не он решает все. Такое же тоже может быть. И это еще страшнее», – сказала Вайкуле.

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