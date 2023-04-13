«Результат операции в Мачулищах очевиден» Алексей Голобуцкий

13.04.2023, 9:59

4,368

На очереди — новые подобные акции от «партизан» из украинской спецслужбы.

Уже почти неделю изучаю слитые в сеть документы, которые якобы принадлежат Пентагону. Часть документов – очевидные для меня фейки. Однако большинство массива – вероятно, настоящие, а потому нуждаются в детальном анализе.

Один из документов подтверждает мой инсайд от начала марта, что за взрывом на аэродроме в белорусских Мачулищах стоит СБУ. Как я и предполагал, эвфемизм «белорусские партизаны» службе был нужен только для прикрытия.

А сегодня, когда стало окончательно известно, кто стоит за операцией, можно сказать и о ее последствиях. Россияне после подрыва перестали чувствовать себя в Беларуси так свободно, как раньше. Аэропорт, где базировалась стратегическая авиация, был объектом с наиболее мощной охраной – и это его не спасло.

После операции в РФ поняли, что весь их воздушный флот под угрозой, и стали бояться новых атак на самолеты стратегической авиации, которых у них не так много (по крайней мере исправных). Число самолетов вблизи Украины уменьшили, часть баз с техникой перебросили вплоть до северной границы Беларуси. Количество воздушных тревог в столице через месяц после взрывов в Мачулищах уменьшилось в разы по сравнению с прошлым периодом. Результат очевиден – а значит, нужны новые подобные операции от «партизан» из украинской спецслужбы.

Алексей Голобуцкий, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».