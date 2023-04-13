Россиянам начали закрывать счета в швейцарских банках 1 13.04.2023, 10:02

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Фото: Arnd Wiegmann /Reuters

За уплату налогов в РФ.

Швейцарские банки с марта начали предупреждать клиентов из России о закрытии счетов в случае, если они выявят уплату налогов в российский бюджет.

Первыми предупреждения разослали UBS и Credit Suisse, пишет РБК со ссылкой на адвокатов, работающих с российскими клиентами в Швейцарии, а также на источник в банковском секторе страны.

«В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет», — говорит управляющие партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов.

По его словам, действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер. Кредитные организации объясняют свое решение тем, что клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию в Украине.

Как отмечает другой швейцарский адвокат, его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет. Об этом ранее сообщал телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».

Швейцарские банки вынуждены прибегать к таким мерам из-за давления на них властей, парламентских партий и Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые заговорили об ужесточении контроля за исполнением санкций против России, отмечает Кудинов.

Посол США в Швейцарии Скотт Миллер в марте этого года призвал дополнительно заблокировать активы россиян на 50–100 млрд швейцарских франков. Однако глава SECO Элен Будлигер-Артиеда заявила о риске нарушить право собственности. Страны «Большой семерки» также потребовали от Швейцарии более активно замораживать активы российских олигархов.

До сих пор Швейцарии заморозила относительно небольшое количество активов россиян по сравнению с их общим объемом в финансовой системе страны, говорит эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицирован Джордж Волошин.

Всего в Швейцарии могут находиться российские активы на сумму от 150 до 200 млрд швейцарских франков. «Очевидно, что не все эти активы подлежат заморозке, для этого их владельцы или контролирующие их лица должны быть под швейцарскими санкциями, но за пределами страны считают, что пока заморожено мало», — заключил Волошин.

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