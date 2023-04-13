В Минске продается «квартира из СССР» с видом на площадь Победы 3 13.04.2023, 10:11

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Само здание было построено в 1948 году.

В последнее время развелось много охотников за старой советской мебелью, которую на барахолках перекупы продают за немалые суммы. А еще хватает желающих прикупить квартиру в историческом доме, да еще и с духом того времени. Чтобы и полы были деревянные, и стены были облицованы плиткой, которую многие ассоциируют с ушедшей эпохой. Все эти параметры сошлись в одной двушке на площади Победы с видом на монумент, пишет realt.by.

В сталинке на проспекте Независимости, 40 продается квартира на последнем пятом этаже. Само здание было построено в 1948 году. Двушка занимает 46,32 м². Кухне отведено 6,1 квадратного метра. Потолки — 3,2 метра.

В квартире две жилые комнаты. Кухня находится между ними. Окна везде выходят прямо на памятник. Стены кухни и ванной частично облицованы старой советской плиткой. На полу лежит доска. Санузел раздельный, есть балкон.

Мебель в квартире советская, но среди не есть и винтажные варианты 50−70-х годов.

В этом доме находится ресторан «Березка». До метро всего минута ходьбы.

Квартира стоит 90 тысяч долларов. Квадратный метр — 1943 доллара.

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