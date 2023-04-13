В России новый идол 2 Игорь Эйдман

13.04.2023, 10:16

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Игорь Эйдман

Какое государство, такие и «пророки».

Пасха православная скоро. По новому ее теперь в России отпразднуют. Путин с компанией будут со свечами стоять не перед распятьем, а перед кувалдой.

Вообще, Святая Кувалда грозит стать новым главным символом российской государственной религии.

В храмах РПЦ вместо распятого Христа на Голгофе будут изображения боевика с кувалдой на горе черепов.

В России нельзя поклоняться распятой жертве насилия. Это же прямая дискредитация специальной военной операции. Телезрители твердо знают - в насилии всегда виновата жертва - не надо было сопротивляться.

В нынешней российской системе ценностей - быть жертвой стыдно, а насильником - круто. Пророком здесь может быть только насильник. А объектом поклонения - не то на чем распяли жертву, а то, чем убивал насильник, то есть не крест Христа, а кувалда Пригожина.

А кроме шуток, шизо-патриарх победобесия Дугин уже, по сути, канонизировал Отца Святой Кувалды: «Внутри России народ принимает Пригожина безоговорочно. Ему в этой войне без всяких сомнений принадлежит первенство. Чтобы он ни сказал или ни сделал, это отзывается тут же в сердце народа, в обществе, в широких русских, евразийских массах. Это один из многочисленных парадоксов нашей истории – этнический еврей, олигарх и человек с довольно бурным прошлым – на глазах превращается в архетип сугубо русского героя, в символ справедливости и чести для всего народа».

Какое государство, такие и пророки.

Игорь Эйдман, t.me

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