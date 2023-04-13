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В Вильнюсе пройдет пасхальное богослужение для православных белорусов

  • 13.04.2023, 10:19
В Вильнюсе пройдет пасхальное богослужение для православных белорусов

Литургия на белорусском языке состоится 16 апреля в 00:00 часов по адресу: Vokiečiu g. 20.

Стало известно о месте и времени проведения праздничного богослужения, которое пройдет на Пасху в Вильнюсе в православной общине в юрисдикции Вселенского патриархата.

В ночь на воскресенье 16 апреля в Вильнюсе пройдет первое богослужение православной общины в юрисдикции Вселенского патриархата. Литургия на белорусском языке состоится в 00:00 часов по адресу: Vokiečiu g. 20.

О проведении праздничного служения рассказал в «Фейсбуке» и протоиерей Георгий Рой, ранее вместе с иереем Александром Кухтой перешедший из-под юрисдикции Московской патриархии под юрисдикцию Константинопольского патриарха.

«Дорогие друзья! Приближается Пасхальная ночь Христова Воскресения. В Вильнюсе где я сейчас служу, на Пасху состоится первая литургия нашей белорусской общины. Мы собираемся в Пасхальную ночь по адресу: Vokiečių g. 20. Начало пасхальной утрени в 0.00 часов», — написал Георгий Рой.

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