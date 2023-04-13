В Беларуси установлен новый «рекорд» по дефициту работников 13.04.2023, 10:41

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Белорусов не устраивают предлагаемые лукашистами зарплаты по вакансиям.

В Беларуси продолжает расти дефицит кадров. На 13 апреля в целом по стране не хватает почти 109 тысяч работников. Это следует из данных общереспубликанского банка вакансий. Для сравнения: два месяца назад в Беларуси не хватало почти 103 тысячи работников, сообщает zerkalo.io.

К примеру, в Минске не хватает 27,9 тысячи работников, в Минской области — 16,7 тысячи, Брестской области — почти 12,7 тысячи.

По 62,4 тыс. вакансиям предлагают зарплаты до 800 рублей. При этом наниматели зачастую указывают в объявлении о поиске работников зарплату до выплаты налогов.

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