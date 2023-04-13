Украинский генерал: Есть два варианта контрнаступления 1 13.04.2023, 11:01

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Запад предоставит ВСУ необходимое для победы оружие.

Чтобы обеспечить успех Украины, Запад оказывает Киеву беспрецедентную поддержку. Последние две встречи в формате «Рамштайн» были посвящены именно этому. На ближайшем, одиннадцатом, «Рамштайне» лишь будут внесены последние коррективы. Об этом в эксклюзивном интервью «Обозревателю» рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

– Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина имеет все возможности, чтобы добиться успеха в ходе контрнаступления. Как вы думаете, что именно подразумевается под успехом – освобождение всех оккупированных территорий или меньшие достижения?

– Американские аналитики, Пентагон, ЦРУ и эксперты Госдепа указывают на то, что в ближайшее время есть перспектива наступательных действий, начала стратегической операции. Это не просто оборона и контратаки, например, в районе Бахмута, Авдеевки, Кременной.

Подготовив все силы и средства, грамотно спланировав стратегические наступательные операции с учетом поставок западных вооружений, согласованных на последних «Рамштайнах», создав фактор неожиданности и условия для дезориентации противника даже с учетом расшифровки секретных материалов – все это потенциально даст возможность для успеха.

Украинская армия показала на практике, что уничтожает базовую, профессиональную часть войск противника и существенно ослабляет потенциал врага. Он несет колоссальные потери. Более эффективных сил в России нет. Мобилизованные не смогут эффективно противостоять украинской армии на стратегических направлениях. Да, на отдельных участках фронта (россияне. – Ред.) строят укрепления, но они часто оказываются неэффективными перед лицом новейших систем ведения огня, которыми располагает Украина.

В США рассматривают два варианта контрнаступления. С одной стороны, прорывы на определенных территориях, например на юге, плюс дальнейшее продвижение, возможно, замедленное. С другой стороны, начало наступательной операции на юге или на востоке в разных секторах, мощные удары по врагу, которые приведут к его дезорганизации и даже бегству. На этом фоне украинская армия освобождает уже целые регионы и сектора – Запорожскую, Херсонскую области – и заход в Крым. Это первый формат.

Второй формат – это восточное направление, которое может обеспечить приоритет для наших войск. Условно – Луганское или Донецкое направление. Это даст перспективу проводить и фланговые удары, и тыловые, и фронтовые, что даст возможность разбить группировку противника и двигаться дальше по примеру того, как это было на Харьковском направлении. Когда противник потерял возможность эффективно защищаться, он начал отступать и бежать.

Поэтому я думаю, что все силы и средства наших западных партнеров будут направлены на поддержку Украины, в том числе в оперативном режиме онлайн. Тут работает и разведка, которая предоставляет всю раскладку по России, начиная от их замыслов, заканчивая передвижением резервов, размещением войск на фронтовых направлениях и слабыми местами, которые может использовать украинская армия.

– Планируется новая, одиннадцатая, встреча в формате «Рамштайн». Считаете ли вы, что она может быть непосредственно связана с предстоящим контрнаступлением, с подготовкой к нему?

– Самое главное, что решающее значение для подготовки к контрнаступлению имеют два последних «Рамштайна» – девятый и десятый, на которых было принято решение о том, что мы переходим к освобождению наших территорий. Этот пакет помощи вполовину превышает всю военную помощь, которую наши союзники предоставляли на протяжении предыдущего года. Это резкое увеличение количества бронетехники, танков, БТР, БМП, самоходных установок, ракетных систем, боеприпасов, дальнобойных ракет, систем ПВО, инженерных сил для эффективного прохождения препятствий.

Я считаю, что два предыдущих «Рамштайна» были непосредственной подготовкой к нашему контрнаступлению стратегического уровня. «Рамштайн-11» – это уже дополнение, доработка. Потому что в процессе поставки вооружений, техники и боеприпасов был обнаружен ряд узких мест.

Думаю, более четко прозвучит тема поставки Украине авиации. Ранее Польша и Словакия приняли решение о поставках самолетов советского образца, теперь же речь пойдет о поставках более эффективных западных образцов. Конечно, мы будем в первую очередь настаивать на истребителях F-15 и F-16, чтобы иметь ударную авиацию стратегического уровня. Думаю, эта тема будет обсуждаться на закрытой части работы переговорной группы.

Но, к сожалению, эта тема не актуальна для наступления, поскольку к этому периоду истребители не могут быть поставлены, даже если такое решение будет принято. Необходимо подготовить аэродромы, подготовить летчиков, систему управления, логистику. Это очень большой комплекс вопросов.

– Последний вопрос – о том, на что может быть готов глава страны-террориста Владимир Путин, когда поймет, что его армия в Украине окончательно проиграла. Вы уже не раз говорили, что на применение ядерного оружия он не пойдет по ряду объективных причин. Тем не менее Россия продолжает испытания межконтинентальных баллистических ракет. Зачем Путин делает это? Готов ли он применить ракеты, например, против стран НАТО?

– Путин проводит демонстрационные учения. Они проходят ежегодно. В последнее время прошла активизация этих учений в практической плоскости, потому что часто это были пуски на уровне моделирования. Здесь же были реальные ракеты, запущенные в Казахстане, с целью изучения их возможностей.

Наряду с этим соответствующие учения провели и американцы по ядерной программе. Обычно это совпадает – Россия и США проводят учения параллельно. Происходит нагнетание ситуации, это формат холодной войны с демонстрацией на практике возможностей сил и средств.

После «Сармата», который провалился, россиянам было нужно реабилитироваться, поэтому они быстро подготовили очередную ракету и провели демонстрационные испытания. Но я думаю, что в данной ситуации риск применения тактического, а тем более баллистического оружия минимален. Мы видели, как весь мир консолидировался в вопросе недопустимости применения, распространения и даже перемещения тактического и баллистического оружия, включая позицию Китая.

Если Россия начнет разворачивать подобные вооружения, возможно нанесение контрударов или превентивных ударов. А это уже глобальная война, которая грозит уничтожением всей Российской Федерации, других стран и народов. Поэтому лидеры ядерного клуба и других стран будут резко противостоять такому сценарию, Путина могут жестко заблокировать по всем показателям. Если он все же потеряет голову и начнет применять, то просто будет уничтожен.

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