Патовая ситуация: Washington Post озвучил «наиболее вероятный сценарий» войны 14 13.04.2023, 11:09

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Мирных переговоров не будет.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в «слитых» в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что даже если Украина вернет себе «значительные» территории и нанесет «серьезные потери российским войскам», достижения страны не приведут к мирным переговорам.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года во всех рассмотренных сценариях», – говорится в документе, который ранее не разглашался.

«Оценка, основанная на тщательном изучении США численности войск, вооружения и техники каждой из сторон, может поощрить критиков войны, которые призвали великие державы, такие как США и Китай, подтолкнуть Киев и Москву к урегулированию и прекращению конфликта, который привел к вынужденному перемещению миллионов людей, а также гибели и ранениям сотен тысяч», - говорится в статье.

Обнародованный документ также говорит о том, что год завершится для обеих сторон лишь «незначительными» территориальными достижениями в результате «недостаточного количества войск и снабжения для эффективных операций».

В материале указывается, что такая патовая ситуация, когда ни одна из сторон не достигнет решающего преимущества, описывается в документе как «наиболее вероятный сценарий».

Для украинской стороны война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и «критике» того, как ведется война, «повысив вероятность смены руководства», говорится в документе. При этом неясно, приведет ли документ к смене руководства в политическом или военном контексте.

Тупиковая ситуация также приведет к тому, что Украина объявит «полную мобилизацию» населения, прогнозируется в документе.

В то же время Киев, вероятно, также усилит удары по территории РФ, что вызывает беспокойство некоторых официальных лиц США, которые опасаются, что такие атаки могут вынудить президента Владимира Путина к эскалации, или дать Китаю повод начать летальную поддержку России.

Что касается российской стороны, то тупик заставит Москву задействовать «сокращенные резервы из-за уменьшения боевой мощи», говорится в документе. Кремль также, вероятно, ускорит усилия по интеграции захваченных территорий в Россию.

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