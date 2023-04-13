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Патовая ситуация: Washington Post озвучил «наиболее вероятный сценарий» войны

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  • 13.04.2023, 11:09
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Патовая ситуация: Washington Post озвучил «наиболее вероятный сценарий» войны

Мирных переговоров не будет.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в «слитых» в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что даже если Украина вернет себе «значительные» территории и нанесет «серьезные потери российским войскам», достижения страны не приведут к мирным переговорам.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года во всех рассмотренных сценариях», – говорится в документе, который ранее не разглашался.

«Оценка, основанная на тщательном изучении США численности войск, вооружения и техники каждой из сторон, может поощрить критиков войны, которые призвали великие державы, такие как США и Китай, подтолкнуть Киев и Москву к урегулированию и прекращению конфликта, который привел к вынужденному перемещению миллионов людей, а также гибели и ранениям сотен тысяч», - говорится в статье.

Обнародованный документ также говорит о том, что год завершится для обеих сторон лишь «незначительными» территориальными достижениями в результате «недостаточного количества войск и снабжения для эффективных операций».

В материале указывается, что такая патовая ситуация, когда ни одна из сторон не достигнет решающего преимущества, описывается в документе как «наиболее вероятный сценарий».

Для украинской стороны война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и «критике» того, как ведется война, «повысив вероятность смены руководства», говорится в документе. При этом неясно, приведет ли документ к смене руководства в политическом или военном контексте.

Тупиковая ситуация также приведет к тому, что Украина объявит «полную мобилизацию» населения, прогнозируется в документе.

В то же время Киев, вероятно, также усилит удары по территории РФ, что вызывает беспокойство некоторых официальных лиц США, которые опасаются, что такие атаки могут вынудить президента Владимира Путина к эскалации, или дать Китаю повод начать летальную поддержку России.

Что касается российской стороны, то тупик заставит Москву задействовать «сокращенные резервы из-за уменьшения боевой мощи», говорится в документе. Кремль также, вероятно, ускорит усилия по интеграции захваченных территорий в Россию.

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