Ученые рассказали о плюсах грандиозных белорусских паводков 1 13.04.2023, 11:33

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Их оказалось не так уж мало.

Сильные паводки, которые за последние недели доставили немало проблем в разных регионах Беларуси, не так уж плохи: среди прочего они благоприятно влияют на биоразнообразие Беларуси. Об этом рассказал директор Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной академии наук Дмитрий Груммо.

По словам Дмитрия Груммо, паводки — естественное природное явление, которое было более распространено до проведения масштабной мелиорации, особенно на юге страны, на Полесье.

— Для биоразнообразия паводки важны. Половодья прежде всего обеспечивают стабильность пойменных заливных лугов и болот. Периоды разлива не позволяют активно разрастаться древесной и кустарниковой растительности, поэтому пойменные луга и болота сохраняются в открытом состоянии. Паводки — это один из элементов стабилизации этих открытых незарастающих участков, что очень важно для сохранения специфической флоры и фауны в регионах, — объяснил ученый.

Паводки также важны для болот, потому что помогают торфяным залежам накапливать воду и сохранять стабильность даже в период летних засух.

— Были времена, когда засуха длилась около 40 дней, но за счет зимнего питания влажность торфа была около 90%, а значит, не создавалась пожароопасная ситуация, — добавил Груммо.

Наконец, еще один плюс половодья — продуктивность роста различных культур, что приобретает особую значимость во время сбора урожая.

Тем временем в Белгидромете рассказали, что на некоторых реках Беларуси паводки уже закончились — на Западной Двине, Немане, Вилии, Соже, большем протяжении Днепра и Березины. На Припяти, нижнем течении Днепра и Березины подъемы воды продолжаются, но они уже небольшие. Затопления речными водами все еще наблюдаются в Гомельской, Могилевской, Минской, Брестской и Витебской областях.

Вообще, по словам гидрологов, весеннее половодье во всех речных бассейнах, как правило, заканчивается в мае. Тогда наступает переход от весеннего половодья к летне-осенней межени.

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