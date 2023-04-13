Британская разведка узнала, чем обернется День Победы для Путина 1 13.04.2023, 11:34

5,166

Россияне могут отреагировать неожиданно для Кремля.

Руководители нескольких граничащих с Украиной регионов РФ, а также оккупированного Крыма объявили об отмене обычно громких военных парадов в честь Дня Победы 9 мая.

На это обратили внимание аналитики британской разведки. При этом, как отметили аналитики, другие российские города по дальше от Украины, подтвердили, что проведут парад ко Дню Победы. «Мероприятия в первую очередь были отменены из-за проблем с безопасностью вблизи границы, как заявили официальные лица», - говорится в сообщении британской разведки.

Однако эта разница в подходах подчеркивает серьезную коммуникационную проблему для Кремля. Поскольку президент РФ Владимир Путин формулирует «специальную военную операцию» в духе советского опыта Второй мировой войны. «Это послание рискует вызвать все большую тревогу у тех россиян, которые понимают плохую организацию и провалы кампании в Украине», - отметили аналитики.

«Чествование павших предыдущих поколений может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть», подытожили в британской разведке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».