Сырский показал уничтожение российской базы под Бахмутом
- 13.04.2023, 11:47
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Боекомплект сдетонировал после удачного удара ВСУ.
Украинские артиллеристы вместе с аэроразведчиками уничтожили очередную вражескую цель на Бахмутском направлении. В этот раз они поразили российский склад БК.
Об этом сообщается в Telegram командующего Восточной группировкой войск генерала-полковника Александра Сырского.
В частности, он показал совместную работу 45-й отдельной артиллерийской бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады.
«Воины 45 оабр в сотрудничестве с аэроразведкой 56 ОМБр качественно отработали по вражескому складу БК на Бахмутском направлении. Великолепная работа», - написал Сырский под видео.