«Пока будет новое пиво, будет пополняться и моя коллекция» 13.04.2023, 11:50

Белорус поделился секретами необычного хобби.

Дмитрию 42 года, он работает в сфере электроэнергетики. В 2001 году мужчина увлекся необычным хобби – коллекционированием пивных этикеток. О своем отношении к хмельному напитку и о том, как часто удается пополнять коллекцию новыми экспонатами, мужчина рассказал Intex-press.

Коллекционированием Дмитрий занимается с юности. Как и многие сверстники, собирал плакаты, пробки и другие вещи. Коллекционировать же пивные этикетки он начал в 2001 году, когда Дмитрий вернулся из армии.

— Помню, во время посиделки с друзьями у меня появилась идея: а что если начать собирать этикетки? Ведь их разнообразие просто поражает! Да и, чего скрывать, отношение к пиву у меня положительное. Думаю, по количеству этикеток это можно понять, — рассказывает Дмитрий.

На сегодняшний день количество собранных горожанином этикеток уже перевалило за 1300 штук, 410 из них – с напитков белорусского производства.

Коллекция Дмитрия хранится в двух больших альбомах. В одном представлены этикетки от белорусского пива, в другом из — России, Украины, Италии, Китая и других уголков земли. Изображения аккуратно отсортированы по производителям, сериям и типам напитков. В коллекции немало этикеток от лимитированных серий пива, приуроченных к какому-нибудь событию.

По словам коллекционера, в альбом попадают только этикетки от пива, которое он продегустировал лично.

Коллекция расширяется постоянно, но пиво я пью не так часто, как может показаться, — смеется Дмитрий. – Пока в продаже будет появляться новое пиво, будет пополняться и моя коллекция.

Отклеивать этикетки с бутылок помогает супруга коллекционера. Женщина говорит, что этот процесс ее даже увлекает. Она отмечает, что благодаря необычному хобби мужа, у нее никогда не возникает вопросов с подарками на 23 февраля, день рождения или Новый год.

— Мои друзья всегда знают, что мне привезти из-за рубежа. Мне привозили пиво из Египта, Турции, Грузии, Германии, Бельгии и других стран. Они сами с интересом рассматривают мою коллекцию. Им нравится, — рассказывает коллекционер.

Самая экзотическая пивная этикетка в собрании принадлежит китайскому пиву. Самый дорогой экспонат – один из напитков частной белорусской пивоварни. За 0,7 л. Дмитрий заплатил 20 рублей. По словам мужчины, таким образом он «отметил» 1000-ю этикетку в своей коллекции.

— На данный момент, когда мое собрание этикеток стало уже довольно объемным, оно пополняется медленно. В Барановичах на прилавках магазинов, как правило, представлено одно и то же пиво, ассортимент меняется довольно редко, — рассказывает Дмитрий.

Так или иначе, обращать внимание на новое пиво на полках магазинов у мужчины давно превратилось в привычку.

— Признаюсь, бывало, что пиво покупалось только ради этикетки. Однажды с женой мы приобрели пиво с эффектной этикеткой, но пить его было практически невозможно – просто химия. Выпили по глотку и вылили. Ради этикетки иногда приходится идти на жертвы, — смеется Дмитрий.

Мужчина намерен и дальше пополнять свою коллекцию.

— Мне нравится коллекционировать пивную атрибутику, следить за развитием различных местных и зарубежных пивоварен. Многие марки пива – это уже история, изучать которую не только интересно, но и вкусно, — заключает Дмитрий.

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