Уровень подвыпившего прапорщика 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

13.04.2023, 11:52

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Андрей Картаполов

Думский генерал потерял лицо.

У китайских друзей высшего российского начальства есть выражение: «Потерять лицо».

Это то, что происходит с рядом высших российских руководителей. Когда бывший (пусть и формально) президентом страны Дмитрий Медведев ругается и оскорбляет, он теряет лицо, опускает себя до уровня дворовой шпаны, демонстрирует, что не по праву занимал и занимает высокие государственные должности.

То же случилось вчера и с главой Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковником Андреем Картаполовым. Он потерял лицо, заговорив о «вое на всех этих оппозиционных и полуоппозиционных ресурсах» из-за принятого в авральном порядке закона об электронных повестках: «Я порадовался как раздухарилась вся вот эта пропиндосская шушера». Это уровень подвыпившего прапорщика, уволенного из армии за нарушения.

Андрей Картаполов не понимает главного: он, как и вся Госдума, голосовавшая за закон о призыве, участвуют в разрушении российского государства. Законы так не принимаются. Они серьезно обсуждаются, проводятся парламентские слушания, на которые приглашаются заинтересованные гражданские организации («Комитет солдатских матерей» и др.). И только по итогам проведенной работы законы выносятся на обсуждение в зале заседаний. На обсуждение, а не на «продавливание».

Но дело не только в частном случае, пусть и важном законе. Задача ответственного парламента – остановить «спецоперацию», вернуть армию в Россию, прекратить человеческую трагедию чудовищного масштаба, в которую втянул страну Путин при соучастии таких людей, как генерал-полковник Картаполов.

Но поскольку Госдума парламентом не является, то она такой задачи перед собой и не ставит, соучаствуя в разрушительной для страны деятельности высшего руководства, исполняя при нем роль промокашки , одобряя все, что спустят сверху. А глава комитета Госдумы по обороне довершает картину, выступая с оскорбительными заявлениями.

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