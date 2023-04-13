«Этот закон — то же, что было в Третьем Рейхе» 1 13.04.2023, 11:55

2,660

Что эксперт думают об электронных повестках в РФ.

Акт об электронных повестках противоречит сразу 6 статьям Конституции РФ, рассказали «Можем объяснить» эксперты по конституционному праву. Но они не верят, что КС встанет на защиту Основного закона.

Подписи Путина ждет спешно принятый закон, превентивно лишающий вызванных в военкомат многих прав. По данным «Верстки», его собираются обкатать уже в ходе весеннего призыва.

«Я знаю всего два случая в истории, когда людям запрещали пользоваться имуществом. В Третьем Рейхе запретили пользоваться легковым транспортом гражданам еврейского происхождения, а в Саудовской Аравии до недавнего времени было запрещено водить машину женщинам. Этот закон — это то же самое, что было в Третьем Рейхе», — заявляет доктор юридических наук, бывший член СПЧ Илья Шаблинский. «Закон настолько людоедский, что к нему сложно подойти с мерками Конституции», — говорит юрист Ольга Подоплелова. Эксперты перечислили главные несоответствия этого акта Основному закону.

Масштабное ограничение конституционных прав

«В ч. 3 ст 55 Конституции говорится, что права человека могут быть ограничены для защиты, в том числе, обороны, — указывает Шаблинский — Но в данном случае они ограничили права, которые вообще не могут быть ограничены. Это право на использование имущества для предпринимательской деятельности, предусмотренное ч. 1 ст. 34.»

Закон ограничивает и права на свободу передвижения, выбор места жительства и на распоряжение собственностью, предусмотренные ст. 27 и ч. 2 ст. 35 Конституции. «Хотя ст. 55 Конституции позволяет ограничивать эти права, она устанавливает требование пропорциональности к ограничению прав, которое в данном случае тоже нарушено», — отмечает Подоплелова.

Ограничение доступа к правосудию

Раньше, если человек обжаловал решение призывной комиссии в суде, это решение автоматически приостанавливалось. Новая редакция это отменяет. «Теперь приостановка отправки на военную службу полностью зависит от усмотрения суда. Это подрывает само существо права на судебную защиту (ч. 1 ст. 46)», — объясняет Подоплелова.

Закон не соответствует Конституции по порядку его принятия

«Конституционный Суд указывал, что концепция законопроекта не должна меняться на этапе внесения поправок к нему, а их обсуждение должно быть содержательным. В противном случае можно говорить об искажении воли законодателя вопреки ч. 1 ст. 105. Поправки были внесены всего за 1,5 часа до обсуждения, а длилось он всего 23 минуты», — напоминает Подоплелова.

«Оспорить конституционность закона будет предельно сложно, — прогнозирует Подоплелова — Чтобы дойти до КС, придётся полностью исчерпать все средства судебной защиты. В лучшем случае на это уйдет полтора года. И нет уверенности, что КС выступит в защиту конституционных прав граждан».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».