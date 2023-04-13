NYT: В Кремле разразился более «глубокий» конфликт, чем считалось 1 13.04.2023, 12:09

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Путин терпит поражение по нескольким причинам.

Борьба и споры в правительстве России «более глубокие», чем считалось. Об этом говорится в не опубликованных ранее документах из утечки США, сообщает The New York Times.

Как пишет газета, в документах выделяют несколько ключевых причин, почему, по мнению многих аналитиков, диктатор Владимир Путин не смог одержать военную победу в Украине спустя год после полномасштабного нападения. Среди них: ссоры и перекладывание ответственности в российских ведомствах, отвечающих за разные аспекты войны.

В одном из документов американские разведчики пишут, что ФСБ оценила: реальные потери России убитыми и ранеными «приближаются к 110 тысячам». Там обвиняют минобороны РФ в сокрытии масштабов этой информации. Ведомство не включает в свои отчеты ликвидированных из рядов Росгвардии, военных Рамзана Кадырова и боевиков ЧВК Вагнера, утверждают сотрудники ФСБ, разговоры которых перехватила американская разведка.

США делают вывод: российские военные не хотят «сообщать плохие новости по цепочке командования».

Также из утечки всплывает, что Путин пытался лично урегулировать конфликт между владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и минобороны. Он якобы звонил по телефону обоим и приглашал их на совместную встречу, которая, по данным американской разведки, состоялась 22 февраля.

Как пишет NYT, сведения американской разведки, вероятно, получили прежде всего путем перехвата электронных сообщений. Документы содержат не достаточно данных от источников-людей.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

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