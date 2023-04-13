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В центре оккупированного Мелитополя раздался взрыв

  • 13.04.2023, 12:14
В центре оккупированного Мелитополя раздался взрыв

Мэр города заявил, что «оккупанты могли неудачно покурить».

В четверг, 13 апреля, в центре временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области Украины раздался взрыв

Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров.

«В Мелитополе громко! В центре города слышен сильный взрыв», - написал мэр.

Сообщается, что по состоянию на 11:50 подробной информации о жертвах или разрушениях нет.

Однако Федоров добавил: «Ждем подробностей, кто неудачно курит или как неисправно работает враждебное ПВО».

Данные о взрыве подтверждают и пропагандистские росСМИ.

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