В центре оккупированного Мелитополя раздался взрыв
- 13.04.2023, 12:14
Мэр города заявил, что «оккупанты могли неудачно покурить».
В четверг, 13 апреля, в центре временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области Украины раздался взрыв
Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров.
«В Мелитополе громко! В центре города слышен сильный взрыв», - написал мэр.
Сообщается, что по состоянию на 11:50 подробной информации о жертвах или разрушениях нет.
Однако Федоров добавил: «Ждем подробностей, кто неудачно курит или как неисправно работает враждебное ПВО».
Данные о взрыве подтверждают и пропагандистские росСМИ.