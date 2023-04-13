Украинская разведка уже знает, кто жестоко казнил пленного бойца ВСУ 5 13.04.2023, 12:33

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Известны непосредственные участники зверства и его исполнитель.

Украинская разведка предварительно установила, кто казнил украинского пленника, издевательства над которым изверги сняли на видео и обнародовали в сети. Известны непосредственные участники зверства и его исполнитель.

Также разведчики выяснили, где именно было совершено это шокирующее военное преступление. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец со ссылкой на разведчиков в эфире «Свобода Утро».

«По их (украинских разведчиков. – Ред.) предположениям, они примерно знают кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем», – сказал Лубинец.

Украинский уполномоченный по правам человека отказался раскрывать больше деталей. В частности, он не уточнил, причастны ли к казни «вагнеровцы».

«Это уже детали, которые я публично не могу раскрывать. Но могу сказать, что, по моему мнению, наша разведка сработала максимально эффективно», – подчеркнул Лубинец.

Напомним, 11 апреля в сети появилось шокирующее видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами. Живому еще воину палачи отрезали голову.

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