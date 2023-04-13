«Поняли, что это все, назад пути нет» 4 13.04.2023, 12:39

4,648

Супруги-фермеры переехали из Беларуси в Польшу, где завели молочное стадо и варят сыры.

В 2015 году супруги из Минска Юлия и Алексей переехали жить на хутор в Браславском районе. Три года назад они рассказывали в интервью TUT.BY, как обзавелись сельским хозяйством и занялись сыроварением. Дело приносило им доход, набирало обороты, но из-за событий 2020 года в Беларуси паре пришлось уехать в Польшу и начать все с нуля. Юлия рассказала «Зеркалу», как они обживались в деревне возле Кракова, завели новое стадо копытных, создали хозяйство Krapacheese и возвратились к изготовлению сыров.

Как филолог-переводчик и экономист стали сыроделами

Еще десять лет назад Юлия и Алексей от сельского хозяйства были очень далеки: оба окончили столичные вузы, женщина по образованию филолог-переводчик, ее муж — экономист. Пару потянуло ближе к природе после того, как они побывали на рыбалке на Браславских озерах. Сперва они купили в озерном крае хутор — для отдыха. Потом остались там поработать на удаленке и завели пару овечек. Когда появились животные, то уехать в Минск пара уже не могла — кто же будет смотреть за скотом? Так и остались на хуторе.

Потом супруги купили дойных коз — хотели пить полезное молоко. Козы начали размножаться, молока хватало уже не только для себя, и его излишки надо было куда-то девать. Так пара решила заняться переработкой молока — начали делать сметану, масло, творог, сычужные сыры. Процесс изготовления сыров изучали через интернет, литературу. Сперва молочным хендмейдом угощали друзей и знакомых, а потом продукт начали продавать. Чтобы все было законно, пара зарегистрировала личное подсобное хозяйство.

Со временем домашних животных становилось все больше: кроме овец и коз появились лошади, коровы, утки, куры. Помимо молочки супруги продавали яйца, мясо, также обменивались натурпродуктами с соседями-фермерами. Продукция с подсобного хозяйства была их основным доходом.

«Поняли, что это все, назад пути нет»

В 2020 году герои материала, как и многие белорусы, ждали выборов президента, надеялись, что они приведут к глобальным изменениям в стране, улучшению жизни. Юлия и Алексей не скрывали свою позицию. Однако развернувшиеся репрессии и «посадки» людей в тюрьмы разрушили ожидания супругов.

— Глядя на то, как развиваются события в Беларуси, мы поняли, что рано или поздно за нами тоже придут. Посовещались и решили, что надо уезжать в Польшу, — вспоминает Юлия.

Женщина говорит, что вывезти коз, овец и коров в Европу было нереально — сделать это им никто бы не позволил. С животными расставаться было жаль, но ничего не поделаешь — супруги начали их распродавать, на это ушло полтора года. Вывезти в Польшу удалось лишь двух лошадей и четырех больших собак.

— Уехали мы в декабре 2021 года. Большинство вещей осталось в Беларуси. Очень жаль было инструментов, посуды, разных прилад для приготовления сыров — мы ж их годами собирали. Думали, что муж вернется и заберет еще что-нибудь, но не получилось: сперва мы сидели на карантине, а потом началась война в Украине. Поняли, что это все, назад пути нет.

Первое время супруги временно арендовали жилье у знакомых. Параллельно белорусы искали дом в деревне, но надо было, чтобы там имелись условия для содержания скота, ведь Юлия и Алексей снова хотели заниматься животноводством и сыроварением.

— Сложно было что-то подобрать под наши требования. К тому же в Польшу приезжало много беженцев из Украины, их целыми семьями принимали в городах, в деревнях. Полгода мы искали подходящее жилье, объездили всю страну. Параллельно за скопленные в Беларуси деньги покупали молочных козочек, овец.

Подходящая усадьба нашлась в деревне Липница-Мурована, это в 50 км от Кракова. Помимо большого дома там размещался небольшой хлев, был участок земли площадью три гектара — луг и лес. Но кое-что требовало ремонта. Белорусы договорились с хозяином платить за аренду 2000 злотых (1385 рублей или 427 евро. — Здесь и далее конвертация по курсу НБ Беларуси на 11 апреля 2023 года) в месяц плюс коммунальные платежи. На новое место супруги переехали в августе прошлого года, в несколько заходов перевезли туда домашних животных.

«Теперь мы можем продавать сыры не только сами, но и через магазины, рынки, ресторации»

— Перезимовали мы нормально. За коммуналку платили 360–400 злотых в месяц (247−275 рублей или 76−85 евро). Основную сумму тянуло электричество, так как подогрев воды идет через бойлер. Мы старались экономить — не жгли свет в пустых комнатах. Дом отапливали углем. Полторы тонны угля закупили осенью, причем воеводство компенсировало его покупку, нам перевели 3000 злотых (2078 рублей или 640 евро). У нас на участке есть лес, мы можем заготавливать его на дрова, но перед прошлой зимой не успели это сделать, а в следующем обязательно запасемся.

Рабочий день у Юлии и Алексея сейчас короче, чем летом, — козы и овцы стоят в хлеву и ждут окота. Но заботы все равно есть — надо следить за сырами: чистить, переворачивать, мыть, вынимать и класть в рассол. Фото со страницы в Facebook героев материала

Когда Юлия и Алексей переехали на новое место жительства, запас денег у них уже почти закончился, надо было срочно запускать свое дело. Юлия не роптала и не жаловалась на нехватку финансов, бытовые неурядицы, с которыми им пришлось справляться на новом месте. Говорит, что если надо, то она сама может и печь углем растопить, и за животными присмотреть, убрать хлев, сделать еще много разных работ, которыми занимаются деревенские жители. Но обычно работу они делят с мужем — мужчина занимается тяжелой физической работой, а женщина работает с молоком.

— Чтобы изготавливать сыры для продажи, мы зарегистрировали Rolniczy Handel Detaliczny (если упростить, то это разрешение на продажу сельхозпродукции. — Прим. ред.). Регистрация бесплатная, проходит несложно, хотя у нас она затянулась — попали на праздничные дни. Теперь мы можем продавать свою продукцию сами, также работать с местными магазинами, ресторациями, торговать на рынках, ярмарках. А в Беларуси мы могли продавать продукты только сами и без выезда с хутора, — объяснила Юлия.

Перед тем как приступить к работе, фермеры сдали анализы и получили допуск от врача (это что-то типа нашего медосмотра, только в упрощенной форме). Также надо было проверить питьевую воду из колодца, а также кровь и молоко дойных животных. Причем анализы стаду надо периодически повторять. На сыры требовалось предоставить технологические карты — описать, из какого молока их делают, какие еще ингредиенты используют. Иногда проверяющие могут попросить фермеров предоставить им на тест сыры — проверить их свойства.

— Проверяющие могут и к нам в хозяйство приехать. Но люди их не боятся, потому что контроль нацелен не на то, чтобы наказать предпринимателя, а предупредить, что он что-то неправильно делает, попросить это исправить.

«Топчик по продажам — глазированные сырки»

Сейчас фермеры изготавливают сыры из козьего, овечьего и коровьего молока. Так как коров в хозяйстве белорусов нет, то молоко этих животных они покупают на молокобазе или в соседних фермерских хозяйствах. Все сыры готовятся из сырого молока. В Польше это приветствуется, а вот в Беларуси было строго запрещено — там использовалось лишь пастеризованное.

— Делаем сулугуни, рикотту, фету, халлуми, сыры с голубой и белой плесенью, также несколько видов твердых выдержанных. Недавно освоили новый продукт, он стал топчиком по продажам: сырки глазированные с разными видами шоколада, также они могут быть с добавлением сушеных ягод.

Самый дорогой сыр в Krapacheese — из овечьего молока, килограмм его стоит от 90 до 200 злотых (62−138 рублей или 19−42 евро). Такая цена выходит из-за того, что у овец очень короткий период лактации и молока они дают мало. Сыр из козьего молока стоит от 70 до 150 злотых (48−103 рубля или 14−32 евро), из коровьего — от 50 до 100 злотых (34−69 рублей или 10−21 евро).

Первыми покупателями фермерского сыра были наши земляки, которые переехали жить в Краков. Многие из них раньше покупали молочку у Юлии и Алексея еще на хуторе в Браславском районе, они очень обрадовались, что любимый продукт переехал в Польшу. По сарафанному радио информация о польских сырах с белорусскими корнями разошлась дальше. Теперь супруги продают свои продукты не только на ферме, но и доставляют их в Краков, отправляют почтой по Польше и странам ЕС.

— Покупателей среди поляков у нас пока немного, местные жители (особенно старшее поколение) не очень любят экспериментировать с новыми продуктами, а вот молодежь более активна. К тому же мы ведем соцсети на белорусском языке, и поляки нас не понимают. Но местных у нас потихоньку становится все больше — информация до них доходит от белорусов и украинцев, которые у нас бывают.

«Все деньги уходят на корма для животных, еду для себя и оплату жилья»

Скоро Юлия и Алексей будут поставлять свои сыры в винарню, которая находится неподалеку, там проходят различные дегустации. Также фермеры надеются, что их продукция попадет на столы в разные рестораны Польши. Конечно, для этого надо увеличивать объемы производства, сделать это быстро фермеры не могут — не хватает средств.

— Пока мы не вышли на производство тех объемов сыров, которое было у нас в Беларуси, — дома мы перерабатывали 200 литров молока в сутки. Не могу это осуществить технологически — у нас кастрюли для варки небольшие, максимум на 60 литров. Мечтаю, что когда-нибудь мы сможем купить большой профессиональный котел, но стоит он около пяти-шести тысяч евро, таких денег у нас еще нет.

Также Юлия и Алексей хотят делать больше выдержанных сыров, для этого нужно помещение для их созревания. Там будет поддерживаться правильный микроклимат — высокая влажность, температура. Но для создания такой «пещеры» тоже нужны финансы.

— Сейчас все заработанные деньги у нас уходят на корма для животных, еду для себя и оплату жилья. Нет возможности даже купить одежду или обувь. Но заказы на продукцию у нас есть, так что думаю, потихоньку все наладится. Меня очень радует, что налоги нам сейчас платить не надо — нет прибыли. К тому же если мы придем к покупке нового оборудования, то есть программы, которые поддерживают фермеров — большая часть стоимости компенсируется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».