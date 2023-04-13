«Увидела, что такое белорусская армия, и теперь брезгливо отношусь к военным» 4 13.04.2023, 12:53

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Белорусы ответили на безумную идею Вольфовича призывать студентов.

В Беларуси предложили студентов призывать в армию, «как это когда-то было в Советском Союзе». Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович заявил, что после того, как парень отслужит, «на него и девушки будут по-другому смотреть». И студент имеет шансы «по-другому осмыслить то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение».

Борисовчане и жодинцы рассказали ex-press.live свое мнение на тему призыва студентов в армию.

Аркадий, рабочий завода:

— В 1982 году я окончил школу в Борисове и поступил в институт. У нас хороший был класс, поступили тогда почти 100% выпускников. Но нас на первом-втором курсе начали забирать в армию. Итог плачевный: после армии на учебу вернулся только один. У всех разные обстоятельства, конечно. Я, например, потерял отца. Когда вернулся из армии, должен был помогать маме, для этого пришлось идти работать. А про других скажу: восстанавливаться на учебе после армии — это очень трудно.

Сергей, студент 4 курса университета:

— Я поступал учиться, чтобы в армию не идти. Мне в моем IT можно было бы и без диплома вуза, если честно. То, о чем сейчас сказал Вольфович, пугает и вызывает реакцию «нееееееее», хотя понимаешь, что живешь в стране, где все самое страшное может быть.

Лена, студентка:

— Я сама хотела идти в армию, года три назад. У меня в семье крайне тяжелое материальное положение, об учебе в вузе и речи не могло быть. И армию я рассматривала вполне серьезно. Причин у меня было много, и это не только соцпакет, форма, но и романтические мечты.

Только в 2020 году я, как миллионы людей, увидела, что такое белорусская армия. Мне стало страшно и я, честно говоря, просто брезгливо отношусь ко всем военным. После начала войны России против Украины стало еще ужаснее. Мне противно видеть тех, кто проходит срочную службу — вижу в них безвольных существ. А на всяких там офицеров и прапорщиков смотрю и ощущаю что-то злодейское. С подругами делилась этими

Евгения, пенсионерка:

— Училась в универе в 80-е годы прошлого столетия. К нам на второй курс пришли такие ребята, после армии. Хорошие, крепкие ребята. Женихи? Нет, нас, скажем так, не «волновало» их армейское прошлое. В мужчине всегда интересует будущее, а им было безумно тяжело учиться. Армия выбила знания, восстановление происходило на наших глазах, было видно, что им очень сложно. Я тогда думала, зачем все это, какой дурак это придумал? Была рада, что отменили эту практику — призывать в армию студентов.

Мой сын не служил, закончил институт и эмигрировал. Кстати, в том числе из-за нежелания служить и уехал. Вот уж страна у нас: разлучаются близкие люди, разрушаются близкие связи. И все из-за каких-то странных идей не очень умных, но одержимых властью людей.

Мария:

— Раньше те, кто решал связать свою жизнь с Беларусью, и не хотел никуда не уезжать, искали способ как не служить. Как говорил мой отец: «армия — это место, где меня лишили брезгливости». Я бы добавила, что армия еще и отупляет безумно. А отупить людей — это и есть цель у этого государства. Поэтому и придумывают эти новые призывы. Для меня это значит только одно — очень и очень много народу, белорусов, будет уезжать из Беларуси и дальше.

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