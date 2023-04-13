На востоке Крыма в месте скопления российской техники раздались взрывы
- 13.04.2023, 13:22
- 3,140
После этого местные жители заметили столб дыма.
В восточной части Крыма сегодня, 13 апреля, слышали взрывы. Местные говорят, что взрывы прогремели в районе скопления российской техники.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
По предварительным данным, взрывы прогремели сегодня утром в районе села Кринички Кировского района. После этого местные жители заметили дым.
«Местные говорят, что в районе, где был взрыв, было много российской военной техники», - говорится в сообщении.
Напомним, 8 апреля в оккупированной Феодосии прогремели два взрыва. Позже оккупационные власти сообщили о работе ПВО, а в городе заметили дым.