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На востоке Крыма в месте скопления российской техники раздались взрывы

  • 13.04.2023, 13:22
  • 3,140
На востоке Крыма в месте скопления российской техники раздались взрывы

После этого местные жители заметили столб дыма.

В восточной части Крыма сегодня, 13 апреля, слышали взрывы. Местные говорят, что взрывы прогремели в районе скопления российской техники.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По предварительным данным, взрывы прогремели сегодня утром в районе села Кринички Кировского района. После этого местные жители заметили дым.

«Местные говорят, что в районе, где был взрыв, было много российской военной техники», - говорится в сообщении.

Напомним, 8 апреля в оккупированной Феодосии прогремели два взрыва. Позже оккупационные власти сообщили о работе ПВО, а в городе заметили дым.

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