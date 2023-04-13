Башни Кремля запутались в шараханьях 1 Виктор Небоженко

13.04.2023, 13:34

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Москва стала не менее уязвимым городом, чем Санкт-Петербург.

Появление тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси показывает, что в Кремле правая рука (российская дипломатия) не знает, что делает левая рука (генералитет). Правая рука в новой «Концепции внешней политики» пытается поссорить США и Европу, любыми путями оторвать Европу, прежде всего Францию и Германию, от американского контроля. А левая рука Кремля (военные) неожиданно размещает ядерные ракеты (ТЯО), направленные на Берлин, Варшаву и Париж.

Такая хаотичная политика Кремля открывает перед США и НАТО перспективы еще большей вовлеченности стран Европы в российско-украинскую войну, ибо победа Украины позволит НАТО разместить свои ТЯО не только в Прибалтике и Финляндии, но и на восстановленной 1991 года украино-российской границе. Появление натовских ракет в освобожденной в Украине делает столицу РФ Москву не менее уязвимым городом, чем Санкт-Петербург.

Боле того, хаотичные и резкие решения Кремля, относительно расползания ее ТЯО за пределы России, создает для США и НАТО соблазнительный повод размещения своих ТЯО на Тайване, что резко осложнит военно-стратегическую ситуацию Китая.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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