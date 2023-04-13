Купаловец потроллил лукашистов, которые «отцензурировали» его в фильме «Песняры» 13.04.2023, 13:33

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Актер предложил чиновникам решение проблемы.

Из афиши белорусско-российского сериала «За полчаса до весны» о музыканте Владимире Мулявине и ансамбле «Песняры» убрали фото двоих белорусских актеров — Георгия Петренко и купаловца Дмитрия Есеневича.

Как оказалось, Есеневича решил вообще убрать из фильма. Его лица не видно целиком ни в одном кадре, на общих планах актера заблюрили, а фамилию убрали из титров.

Есеневич в сатирическом телеграм-канале «ЧинЧинЧенэл»152 прокомментировал цензуру в отношении своего персонажа в образе чиновника Николая Сергеевича.

— Цензура как микстура — ничего плохого в ней нет. А вот самоцензура — это качество, которым должны обладать работники культуры на нашей территории, особенно артисты, чтобы потом на вас не пришлось тратить бюджетные деньги, на специалистов, которые бы вас заблюривали, замазывали, переозвучивали, — заявил он.

— Выход найден из народных средств — пример аналоговой самоцензуры, — добавил Есеневич и надел на голову полиэтиленовый пакет.

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