Милитаристская лихорадка Валерий Карбалевич

13.04.2023, 13:50

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Зачем Лукашенко превращает Беларусь в казарму.

В Беларуси в полном разгаре милитаристская лихорадка. В Брестской области военнообязанных мужчин вызывали на военные сборы в авральном порядке, некоторых забирали с работы или даже с кровати. В Борисовском районе проводятся учения территориальной обороны, которые инспектирует сам министр обороны Виктор Хренин. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович предложил призывать в армию студентов.

Обращает на себя внимание синхронизация милитаристских мер в Беларуси и России. Там фактически начался новый этап мобилизации, которому сопутствует запрет на выезд из страны гражданам, получившим повестки.

Стоит обратить внимание, что масштаб мобилизационных мероприятий нарастает. Они приобретают все новые формы, охватывают новые слои населения. Вот вызов на военные сборы в Брестской области происходил в форме некоего «хапуна», или, как говорил недавно Лукашенко, «зачистки». Но сейчас эта «зачистка» касалась не только «экстремистов», а распространилась на простых обывателей, военнообязанных. И это очень примечательно. Разница между «экстремистами» и обычными гражданами исчезает.

С середины прошлого года проводятся бесконечные учения территориальной обороны. Напомню, что Лукашенко поставил задачу создать народное ополчение, вооружить пожарных, лесников, охотников и рыболовов, инспекторов охраны животного и растительного мира. А также ввести должность «военруков» в школах.

На очереди — студенты. А то до сих пор они были как-то в стороне от всеобщей милитаризации общества.

Что за всем этим стоит? Прежде всего, похоже, что власти действительно верят в возможное нападение НАТО или Украины и готовятся к войне. То есть сами стали жертвами собственной пропаганды. Так бывает в момент острых психологических кризисов, которые переживает правящая элита.

Одновременно это - попытка преодолеть травму 2020 года. Ответом на взрыв народного недовольства стало не только стремление пересажать за решетку всех активных протестующих. У властей есть понимание, что недовольство людей выходит далеко за пределы тех, кто протестовал на улице. И реакцией на это понимание стало стремление к тотальной милитаризации общества, милитаризации сознания.

Особенность армии как общественного института заключается в том, что там все безоговорочно выполняют приказ командира. В недемократическом государстве армия -это, помимо всего прочего, еще и способ авторитарной социализации человека, школа подчинения, подавления личности. Ведь человек, пройдя испытание унижением, сломлен, будет после армии, в гражданской жизни бояться начальника, за которым всегда последнее слово. Таких людей труднее поднять на протест.

Поэтому страна как крепость в осаде, как одна огромная казарма - это определенный идеал, к которому стремятся все диктаторские режимы. Милитаризация всей общественной жизни - проявление интуитивного инстинкта самосохранения авторитарного режима.

Призыв призывать в армию студентов - очень наглядный пример того, как возрастает роль силовых структур в жизни страны. Сегодня силовики определяют правила и направления функционирования «гражданских» сфер, отраслей, ведомств. Вот сейчас военные диктуют, как должна работать система образования.

Милитаризация в целом плохо влияет на развитие экономики, страны вообще. Вызов на военные сборы отрывает от производства много нужных там специалистов.

Призыв в армию студентов негативно скажется на качестве образования, подготовки специалистов. Резко увеличится эмиграция молодых ребят, которые будут пытаться уклониться от службы, а потому поедут учиться в соседние страны. Тем более что вероятность вовлечения Беларуси в полноценную войну в Украине существует. Она подогревается воинственными заявлениями Лукашенко и других официальных лиц. Можно не сомневаться, что реакция большинства общества на такое решение будет негативная.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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