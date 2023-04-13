В оккупированном Севастополе раздаются звуки стрельбы 13.04.2023, 13:54

1,866

Опубликовано видео из города.

Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. Днем 13 апреля в Севастополе произошла стрельба.

Звуки выстрелов слышали жители этого города, они зафиксировали происходящее на видео. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер».

«Снова стрельба в Севастополе», – говорится в сообщении.

Авторы паблика также призвали горожан присылать фото и видео, которые бы прояснили ситуацию в Севастополе.

Тем временем в сети начали появляться первые видео, на которых слышны автоматные очереди.

«Что, опять? Стрельба в Севастополе. Что за выстрелы?» – интересуются авторы одного из крымских пабликов.

Напомним, ранее в этот же день стало известно о взрыве в Кировском районе Крыма, недалеко от села Кринички. Туда захватчики ранее стащили многие техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».