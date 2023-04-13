В оккупированном Севастополе раздаются звуки стрельбы
- 13.04.2023, 13:54
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Опубликовано видео из города.
Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. Днем 13 апреля в Севастополе произошла стрельба.
Звуки выстрелов слышали жители этого города, они зафиксировали происходящее на видео. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер».
«Снова стрельба в Севастополе», – говорится в сообщении.
Авторы паблика также призвали горожан присылать фото и видео, которые бы прояснили ситуацию в Севастополе.
Тем временем в сети начали появляться первые видео, на которых слышны автоматные очереди.
«Что, опять? Стрельба в Севастополе. Что за выстрелы?» – интересуются авторы одного из крымских пабликов.
Напомним, ранее в этот же день стало известно о взрыве в Кировском районе Крыма, недалеко от села Кринички. Туда захватчики ранее стащили многие техники.