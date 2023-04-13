«Кипятили перчатки в кастрюле» 13.04.2023, 14:00

Гинеколог с 22-летним стажем рассказала о родах в Беларуси и за границей.

Правда ли, что в Беларуси страшно рожать, а палаты в роддомах похожи на тюремные камеры? А женщина во время беременности обязательно должна сдать кучу анализов? Гинеколог Алена Новикова рассказала в интервью YouTube-каналу «Максимально» ответила на эти и другие вопросы.

«Госы» и частники: кто лучше?

Алена Новикова — гинеколог со стажем работы более 22 лет, а в области ЭКО — более 9 лет. Она работала и. о. главного врача клиники лечения бесплодия, была директором частной женской клиники в Беларуси, и ей есть с чем сравнивать отношение к пациентам (к беременным в том числе) в государственной и частной медицине.

В госклиниках, говорит она, действуют установки еще со времен СССР, где пациент воспринимается как «терпила», а еще в роли просящего:

— На моем веку встречалось очень много врачей, которые приходили в частную клинику (из госмедицины. — Прим. ред.), но не уживались там, потому что не могли переступить через себя: они не представляют до сих пор, что медицина может быть в какой-то степени сферой услуг.

А вот ситуация с оборудованием в белорусских госбольницах и поликлиниках в последние годы, по ее словам, стала меняться к лучшему, но есть нюанс: техника там закупается по тендеру, и если что-то пошло не так — вернуть ее по гарантии или вообще отказаться нельзя. Зато частные компании в этом плане совершенно свободны.

Врач вспомнила случай, когда еще работала в госстационаре и там постоянно ломалось лапароскопическое оборудование (лапароскопия — хирургическая методика, которая позволяет проводить диагностику через небольшие разрезы брюшной стенки. — Прим. ред.):

— Целый квест был с тем, чтобы сделать эту лапароскопию.

Одна пациентка даже за свои деньги купила запчасть для операции над собой, а потом потребовала ее обратно:

— Ну, мы, конечно, ржали — не могли понять, зачем она ей нужна и что она с ней делать будет. Может, продала куда-то еще?

Многое оборудование чинится лейкопластырем, вспомнила Новикова, а еще она застала времена, когда врачам в поликлинике приходилось кипятить резиновые перчатки в кастрюльке для дезинфекции:

— Конечно, пациенты этого не знают — ну и хорошо, что не знают.

О «карательной» гинекологии и «спихотерапии»

Хотя в Беларуси, в отличие от Запада, женские консультации отправляют женщин во время беременности на кучу анализов, это отнюдь не гарантия уменьшения материнской смертности — в Европе она на таком же уровне, что и в нашей стране, а то и ниже, утверждает Новикова:

— От того, что женщина во время беременности меньше посещает гинеколога и сдает меньше анализов, еще никто не пострадал.

По ее словам, причина в том, что в нашей стране медицина «карательная» не только для пациентов, но и для врачей, и не берет в расчет тот факт, что не все зависит только от доктора:

— В Беларуси тебя должна постигнуть кара, если что-то случилось. И чтобы этих кар избежать, есть всевозможные обследования, которые тебя должны подстраховать.

Кроме того, стационары практикуют «спихотерапию» — простыми словами, спихивание с себя ответственности за непредвиденные случаи с беременными, когда крайними выставляют женские консультации.

— Не дай бог, случилось что-то: патологические роды, пострадала мама или ребенок — начинается разбор полетов. Ну и стационар будет, как правило, не виноват, потому что он в карте найдет обязательно, за что зацепиться на этапе женской консультации.

Как пример разных подходов — после 30-й недели беременности в Беларуси сердцебиение ребенка записывают на каждом посещении, а в Польше — по показаниям:

— Но тем не менее дети рождаются здоровые, мамы тоже здоровые. У нас, конечно, перебор с этим.

Платная палата обязательно лучше?

Палаты в белорусских роддомах бывают бесплатные и платные — и вторые однозначно выигрывают по степени комфорта, считает гинеколог. Такие палаты — одноместные или максимум двухместные, а в бесплатных размещают по четыре человека или даже больше:

— Конечно, комфорта меньше, когда все дети кричат в разное время в зависимости от своего настроения.

Почему белорусские роддома больше похожи на режимные объекты, а не на что-то уютное, — гинеколог призналась, что не знает:

— Нужно время, чтобы изменить ментальность тех, кто оснащает роддома. Например, посмотреть видео о родах за границей — в той же Польше. Хочется палату домашнего типа не потому, что в ней стоит микроволновка, а из-за того, чтобы стены там были внешне не такие больничные.

Алена Новикова рассказала, что видела в Беларуси даже платные палаты с совдеповской мебелью, где все «реально страшно», зато стоят холодильник и телевизор. Однако в первую очередь женщина в палате должна чувствовать себя комфортно.

Кому мешают партнерские роды?

В Беларуси, чтобы присутствовать на партнерских родах, мужчина должен обязательно пройти специальные курсы. Однако гинеколог считает, что в действительности они ничего не дают:

— У папы все равно будет стресс, если он не стрессоустойчив, и наоборот. А если он впадет в истерику — ну окей, у него будет корочка, но он в истерике.

Выбирать партнерские роды или нет — каждая пара решает сама, но Алена Новикова видит в них плюсы:

— Рожать реально страшно — вокруг чужие люди, ты боишься за ребенка, тебе больно и ты в стрессе. И когда с тобой кто-то есть — мама, муж, сестра, да кто угодно на твой выбор, — мне кажется, это хорошо.

А вот некоторым врачам присутствие партнера на родах мешает:

— Я не знаю, почему мешает. Может, потому что он задает вопросы? Лишние вопросы — это всегда будет доктора напрягать.

По словам гинеколога, если в больших городах мужчины, особенно молодые, более-менее осведомлены о партнерских родах, то в глубинке зачастую даже не знают, что это такое. И хотя в некоторых частных клиниках в последнее время уже большая часть пар приходит на партнерские роды, в госмедицине ситуация может быть другой:

— Если доктор в женской консультации все время говорит мужу: «Там подождешь», то в конечном итоге ему может и в голову не прийти (и женщине тоже) пойти рожать вместе.

Когда рожать первого ребенка?

Рожать первого ребенка после 30 — это не плохо, а нормально, говорит гинеколог:

— Желательно до 35 лет забеременеть первым ребенком, потому что в 35 резерв яичника уменьшается, становится меньше яйцеклеток и начинают появляться трудности.

По ее словам, возраст 35−37 лет является критическим в плане генетических мутаций — после него значительно увеличивается риск рождения ребенка с аномалиями:

— Ну и еще с возрастом уменьшается шанс в принципе забеременеть, плюс накапливаются вредные факторы.

И где?

Сама Алена Новикова родила двоих детей и признается, что сейчас предпочла бы рожать за границей:

— Стены другие — не такие больничные. Мне не нравятся крашеные стены, мне не нравится эти линолеумы на полах, мне не нравится запах капусты в коридоре. Я не хочу стеклянную дверь в коридоре, чтобы ко мне заходили все и смотрели.

В роддомах за границей, говорит она, приватности больше — а вот медицина в принципе развита хорошо везде.

Женщинам, которые все-таки собираются рожать в Беларуси, Алена Новикова дала три совета: вести беременность в частной клинике, самой выбрать роддом и решиться на партнерские роды.

— Когда в Беларуси будет не страшно рожать?

— Рожать, наверное, всегда будет страшно. Потому что, когда ты рожаешь, у тебя самое ценное твое произведение на кону, и материнский инстинкт — это такая сила! Плюс все эти тревоги на максимуме, плюс больно, плюс неизвестно.

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