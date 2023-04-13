Возле энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина 13.04.2023, 14:02

Оккупанты быстро пытаются скрыть следы.

Российская мина взорвалась возле машзала четвертого энергоблока на Запорожской атомной электростанции, информирует «Энергоатом» в Telegram.

«Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируют периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий. По информации источников, возле машинного зала 4-го энергоблока раздался взрыв. Как заявили сами же ядерные террористы, сдетонировала их мина», – говорится в сообщении.

Украинские атомщики, которые продолжают работу на территории ЗАЭС, слышали звуки взрыва.

Отмечается, что войска РФ пытались «успокоить» работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

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