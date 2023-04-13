«Лично мое мнение, что IT в Беларуси – всё» 8 13.04.2023, 14:09

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Специалисты поделились мнением о «перспективах» некогда успешной отрасли.

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, 12 апреля он подписал указ № 102 «О развитии Парка высоких технологий», подготовленный по итогам состоявшегося накануне совещания о проектах указов по развитию этого самого Парка.

«Брестская газета» поинтересовалась у айтишников в Беларуси и за границей, что они думают по поводу этих заявлений, как у них обстоят дела в компаниях и каковы, на их взгляд, перспективы развития IT-отрасли в стране. В целях безопасности не указываем названия компаний, где работают наши респонденты.

Жанна – IT-специалист. Уже примерно год работает в Польше. Ее компания пока еще остается в Беларуси, но планирует в скором времени закрывать офисы, а сотрудников, которые не захотели релоцироваться – сокращать.

«Еще есть знакомые из другой компании и там тоже очень много специалистов сидят без проекта и через какое-то время, если проект не найдется, то их уволят», – описывает состояние дел Жанна.

По словам девушки, такая ситуация сложилась из–за того, что многие заказчики из Европы и Америки не хотят иметь дела с Беларусью после начала войны. Поэтому уходят с беларуского рынка. Кто не захотел релоцироваться, ищет работу в Беларуси (это, в основном, российские компании Яндекс, Альфа-банк и т.д.). Предложений, конечно, мало и зарплаты уже не те.

«Лично мое мнение, что IT в Беларуси – все. В ближайшие лет 10 точно никаких перспектив. Очень много людей уехалo и возвращаться не будет. Надо все строить с нуля. В Беларуси были хорошие условия для IT, но все было потеряно», – делится своим мнением девушка.

Василий – IT-специалист на высокой должности в крупной компании. Сейчас работает в Минске и считает, что, исходя из политической ситуации, перспектив у отрасли в Беларуси пока нет. Заказчики уходят из страны, чтобы не нести репутационных потерь, а новые не приходят. Часть клиентов пытаются заменить беларусов на специалистов из Грузии, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Армении или Индии.

Что касается первых пяти стран, то там и так, в основном, работают беларусы. А вот специалисты из Индии – совсем другая история.

«В Индии более дешевая рабочая сила, но то, как там работают не сравнится с трудолюбивыми белорусами, – говорит Василий. – Если кратко, в Беларуси *опа, специалистов хороших масса, а позиций очень мало и будет еще меньше. Но остались уже и так те, кто по разным причинам не мог уехать, а теперь это еще сложнее».

Александр, айтишник из Беларуси, считает, что по сравнению с началом 2022 года IT-сектор сократился в стране где-то на 40-50%. То есть с одной стороны падение есть и существенное, но с другой – сказать, что все уехали и IT-сфера умерла, тоже нельзя.

«Заявление про IT-деревню возле Жабинки никак не будет воплощено в реальность. Как туда загнать людей? Где там тратить айтишные зарплаты? Какие там образование и медицина? Да и проект всего на 30 частных домов (то есть по сути всего на 30 семей, это капля в море). В общем ставлю 96%, что через неделю все про это забудут и 4%, что там принудительно откроют филиал какой-нибудь Академии наук на 30 мест, чтобы отчитаться перед начальством», – высказал свое мнение Александр.

Скептически настроен IT-специалист и к заявлению о новых импульсах в ПВТ и обеспечению максимально благоприятных условий работы.

«Тоже просто слова. Естественно ему (Лукашенко – прим.ред.) хотелось бы остановить отток IT, но с другой стороны – война, произвол силовиков и другие факторы, которые способствует падению отрасли. И если по политическим причинам нужно будет отключить по всей стране интернет (как было, например, в августе 2020), то и близко ни про какие благоприятные условия работы для IT никто не вспомнит», – уверен Александр.

По поводу перспектив развития IT-сферы в Беларуси, наш собеседник уверенно заявил, что пока идет война, а у власти находится Лукашенко, развития точно не будет.

Вместе с тем, Александр считает, что несмотря на то, что постоянно приходит информация о том, что какая-то компания ушла из Беларуси и закрыла свое юрлицо, большинство компаний все же не будут закрывать свои юрлица.

«Все потому, что всегда есть часть людей которые не хотят переезжать, да и переезд могут себе позволить не все компании. Во многих из них сейчас заморожен найм и пересмотр зарплат, у некоторых не получается найти заказчиков, компании оптимизируют расходы и увольняют сотрудников», – считает IT-специалист.

Говоря о замене западных рынков на азиатские Александр назвал эту идею провальной.

«Во-первых, там не такие деньги. Во-вторых, там есть кому разрабатывать продукты. Если уж и говорить про какую-то переориентацию, то куда более реалистичней выглядит рынок РФ», – считает Александр.

Еще одна наша собеседница Оксана релоцировалась в Польшу около года назад. По ее словам, количество айтишников на родине существенно сократилось. В частности, ее компания давно занимается переориентацией своего бизнеса на другие страны. И если в Беларуси и остаются какие-то офисы, то новых сотрудников не нанимают.

«Если в Беларуси ты остался без проекта, то это равносильно тому, что ты остался без работы. Поэтому перспективы для IT очень туманные и пока идет война ничего хорошего не предвидится. Много людей уехало и далеко не факт, что они будут возвращаться, когда устроят свою жизнь за границей», – рассуждает наша собеседница.

Как утверждает Оксана, беларуский рынок всегда был для заказчиков «вкусным», а работники сферы IT котировались на высоком уровне. За относительно небольшую плату заказчики получали качественную работу.

«Тем айтишникам, которые остаются в Беларуси, остается работать либо на местные компании типа XXI vek, где совсем другие зарплаты, либо на российский рынок. Перспектив в ближайшие годы нет и непонятно, когда они будут», – подытожила девушка.

Напомним, что только за январь–февраль 2023 года беларуский IT-сектор потерял не менее 1500 специалистов. И компании продолжают уходить из Беларуси, закрывать свои офисы, релоцировать сотрудников или увольнять.

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