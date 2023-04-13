В Варшаве белорус хотел познакомиться с девушкой в «Тиндере», а попал в руки мошенников 2 13.04.2023, 14:22

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фото: shutterstock

«Девушка» предложила сходить в театр.

Белорус в Варшаве хотел познакомиться с девушкой в «Тиндере», но вместо свидания и встречи с женщиной его развели мошенники на деньги. Подробности рассказывает портал The-Warsaw.

Парня зовут Никита, свою ситуацию он описал, чтобы «предостеречь соотечественников от потери своих денежных средств». Парень познакомился с девушкой в «Тиндере», затем они обменялись контактами в «Телеграм», после чего несколько дней переписывались. Девушка неоднократно предлагала встретиться вечером, но в силу своей занятости, Никита вынужден был отказать.

Позже девушка предложила белорусу сходить в театр на «какую-то украинскую постановку». Парень согласился. Затем она прислала ссылку на сайт для покупки билетов. По словам Никиты, сайт выглядел как настоящий. «Смутило только окошко чата поддержки в углу, которое было — внимание — на русском. Весь процесс покупки билетов ничем не отличается от обычного, выбрал место в зале из предложенных, ввел данные карты для оплаты», — говорит белорус.

Никита рассказал, что транзакцию подтвердил без колебаний, поскольку «не видел подвоха», но ожидаемых билетов на указанную почту не получил.

— Меня это очень насторожило, о чем я сообщил своей новой знакомой из «Тиндера», мол, «Слушай, что-то странно, у меня оплата не прошла, а билетов нет». На что она посоветовала мне написать им в поддержку.

Окно поддержки, которое открыл парень, было на русском языке.

— Напоминаю, оно на русском!.. Тогда как весь остальной сайт оформлен на польском языке, что должно было уже насторожить, — говорит Никита.

Сотрудник службы поддержки сообщил о том, что произошла некая ошибка со стороны банка и необходимо оформить заявку на возврат. Парень перешел еще по одной ссылке, ввел данные банковской карты и заметил, что в банковском приложении пришел запрос на еще одно списание суммы денег. «Отменяю запрос и понимаю наконец, что меня обманули. Вижу в истории не «оплату билетов» или «покупку», а «money transfer euro Dnipro», — рассказывает Никита.

После этого девушка из «Тиндера» удалила свой аккаунт в «Телеграм».

— Стало смешно от того, как легко я попался, но и неприятно, конечно, увидев, как с моей карты на ровном месте увели порядка 60 евро.

Белорус позвонил в банк и заблокировал карту. Менеджер объяснил, что банк не дает гарантию на возврат денег, так как «технически это была не оплата, а перевод на карту физическому лицу, который я еще и подтвердил в приложении». Парень добавляет, что через пару дней пришло сообщение от банка о том, что его жалобу одобрили и деньги в течение двух рабочих дней придут на счет.

— Так что, будьте осторожней! Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам прислал друг/знакомый/приятель. А уж тем более, не вводите данные карт на сомнительных сайтах!

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