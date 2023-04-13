«Хотим перенести субботник, а директор против» 6 13.04.2023, 14:58

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Белорусские работники спорят из-за больших выходных.

В этом году 22 апреля — день «республиканского субботника» и одновременно начало больших выходных. Получается, выходные будут в сокращенном варианте? Или есть законные способы отдыхать четыре дня подряд?

О спорной ситуации рассказывает читательница onliner.by Евгения. В ее компании работники хотят сохранить большие выходные, но не могут договориться с нанимателем.

— Я работаю в частной компании, и сегодня руководитель сообщил нашему коллективу, что 22 апреля мы должны быть на субботнике. На что коллектив никак не рассчитывал, так как это большие выходные и у всех уже свои планы.

Предложили руководству остаться по собственному желанию после работы, на что получили отказ. Директор мотивирует это тем, что 22 апреля является официальным рабочим днем. В производственном календаре это выходной день, а субботник — дело добровольное. К компромиссу мы так и не пришли, но тем не менее нам пригрозили увольнением за прогул…

Правда ли могут уволить?

Если вы не пришли на субботник, это не может быть причиной увольнения, объясняет юрист по трудовому и бизнес-праву Светлана Семенихина.

— Работник и наниматель не всегда приходят к согласию по поводу явки на субботник. Но по закону участие в нем сугубо добровольное, то есть принуждать к нему нельзя. Соответственно, наказывать и привлекать к дисциплинарной ответственности незаконно.

Если директор объясняет необходимость 100%-ной явки на субботник тем, что это официальный рабочий день, это ошибка. 22 апреля не является официальным рабочим днем, по календарю это выходной. Значит, работник вправе использовать его по своему усмотрению.

За прогул в этот день работника уволить не смогут. Прогул подразумевает тот факт, что работник отсутствует более 3 часов в течение именно рабочего дня. Поскольку суббота, 22 апреля, — выходной, то эта норма неприменима.

Даже если работник согласился выйти на субботник, а потом по какой-то причине передумал, к нему не могут применяться какие-либо санкции. Обязать участвовать в субботниках с помощью контракта, трудового договора или правил внутреннего трудового распорядка тоже нельзя.

Юрист напоминает: для многих рабочей будет суббота 29 апреля. Такой перенос рабочего дня с 24 на 29 апреля нанимателю нужно оформить отдельным документом (приказом/распоряжением). Он издается на основании постановления Совмина о переносах рабочих дней. Важный момент — 29 апреля не нужно будет отрабатывать тем, кто в переносимый понедельник, 24 апреля, будет в отпуске или на больничном.

В то же время есть ряд организаций, на которые перенос не распространяется. Или второй вариант — наниматель может решить не делать перенос или определить для него другой день, необязательно 29 апреля.

А можно выйти вместо этого в другую субботу?

Если коротко, то да, такая схема не запрещена законом. Как вариант, есть возможность проводить субботник в другой день, необязательно именно в ту субботу, которую определил Совмин.

Но из-за переноса могут возникнуть другие нюансы. Например, при пятидневке с двумя выходными субботник означает, что полностью свободный выходной день остается только один — это воскресенье. Если проводить субботник 22 апреля, то все равно остается три выходных дня подряд.

— С сугубо житейской точки зрения, не мешало бы найти с нанимателем компромисс, чтобы не усложнять отношения. Вполне понятно желание работника отдохнуть и по максимуму использовать выходные. С другой стороны, субботник — повсеместная практика, и обычно в компаниях приходят к какому-то решению.

Законно ли проводить субботник в обычный день?

— По закону субботник не запрещается проводить в рабочий день. Просто по устоявшейся практике и с учетом того, что само слово «субботник» указывает на день его проведения, в большинстве случаев его проводят по субботам в определенный правительством день. Редко кто переносит субботник на другое время, но это не запрещено, — объясняет Светлана Семенихина.

Поэтому инициатива задержаться в будний день, в принципе, не будет нарушением законодательства, и работники могут попробовать еще раз обсудить эту идею с руководителем.

Несколько субботников в год — такое законно?

Каких-то ограничений, сколько раз в год могут проводиться субботники, в законодательстве нет. Так что в теории в календарном году на рабочем месте может быть больше одного субботника.

Когда проводить республиканский субботник, определяет Совмин, местные субботники организуют по решению местных органов власти, а в отдельно взятой компании они проводятся по приказу руководителя.

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