Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине боевых МиГ-29

Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине боевых МиГ-291
- 13.04.2023, 15:06
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Речь идет о самолетах из запасов ГДР, которые Берлин передал Варшаве.
Польша обратилась к правительству Германии с просьбой разрешить поставки в Украину МиГ-29. Речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Берлин передал Варшаве.
Об этом сообщают немецкие издания DPA и Der Tagesspiegel.
«Польша обратилась в Федеральное правительство Германии с просьбой о предоставлении разрешения на поставку Украине боевых самолетов советского образца», - передают СМИ.
В частности, издание DPA, со ссылкой на источники в правительственных кругах, сообщило, что соответствующее письмо уже поступило в Берлин.
«Речь идет о реактивных самолетах типа МиГ-29 из старых запасов Немецкой Демократической Республики, которые Германия передала Польше и на передачу которых Берлин должен согласиться», - объяснили журналисты.
Отмечается, что реакции германского правительства пока нет.
Напомним, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29.