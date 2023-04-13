Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине боевых МиГ-29 1 13.04.2023, 15:06

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Речь идет о самолетах из запасов ГДР, которые Берлин передал Варшаве.

Польша обратилась к правительству Германии с просьбой разрешить поставки в Украину МиГ-29. Речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Берлин передал Варшаве.

Об этом сообщают немецкие издания DPA и Der Tagesspiegel.

«Польша обратилась в Федеральное правительство Германии с просьбой о предоставлении разрешения на поставку Украине боевых самолетов советского образца», - передают СМИ.

В частности, издание DPA, со ссылкой на источники в правительственных кругах, сообщило, что соответствующее письмо уже поступило в Берлин.

«Речь идет о реактивных самолетах типа МиГ-29 из старых запасов Немецкой Демократической Республики, которые Германия передала Польше и на передачу которых Берлин должен согласиться», - объяснили журналисты.

Отмечается, что реакции германского правительства пока нет.

Напомним, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29.

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