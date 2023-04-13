Синоптики рассказали, какая погода будет на православную Пасху 1 13.04.2023, 15:10

Тепло не будет.

В пятницу во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит +4-9, днем — +10-15. В Минске +13.

В субботу, 15 апреля, ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Ночью будет от нуля по северо-востоку до плюс 9 по юго-западу, днем будет +10-15. В Минске +12.

На Пасху, 16 апреля, на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ночью температура составит от нуля до +7. Днем будет +7-13 градусов тепла, по югу — до +16. в Минске ожидается около 10.

В понедельник, 17 апреля, кратковременные дожди. Днем будет +8-14 градусов тепла, местами до +16.

Во вторник станет теплее, а в среду прекратятся дожди.

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