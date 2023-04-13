Как кур во щи Ирина Петровская

13.04.2023, 15:22

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оскар кучера

Sic transit Gloria mundi.

Что в переводе с латинского означает «так проходит мирская слава». Еще вчера твое имя звучало буквально из всех утюгов, тебя узнавали люди на бензоколонках, а завтра тишина. Обидно? Не то слово. Значит, пора напомнить о себе тем же способом, который ранее обеспечил невиданную доселе славу.

Оскар Кучера опять дает интервью. Он бы и с Дудем снова поговорил, но Дудь почему-то больше не зовет. Зато позвал канал RTVI. И не куда-нибудь, а в программу под названием «Легенда». То есть Кучера теперь проходит по разряду легенд. И пусть просмотров совсем немного, но все равно лестно. А главная тема разговора — все то же «легендарное» интервью Кучеры Дудю.

Теперь его «легенда» такая: шел-то он на интервью, а попал на допрос: «Я ж по-доброму к нему, я попытался разобраться. Мне всегда казалось, что разговор двух мыслящих, я не говорю — умных, я говорю мыслящих людей, способных к какому-то анализу, он строится на обсуждении проблемы, а не на выстраивании догм».

В другом интервью, которое Кучера чуть раньше дал ютуб-каналу «Fаmеtime TV», на вопрос, почему он вообще согласился на предложение Дудя, отвечает совсем откровенно: «Давайте честно. Дудь — это имя. Кто-то это хайпом называет. Я назову это пиаром. Мне казалось, нам будет что обсудить… У меня первый раз было такое, что человек решил себя повести не как человек, а как журналист. Потому что до этого я общался с людьми».

Надо же, какая неожиданность! Ты к человеку по-человечески, а он вдруг — раз — и обернулся журналистом. И тем самым внес такое смятение в стройную систему взглядов Кучеры, что он просто растерялся, ну и поплыл. «У меня есть позиция, позиция понятна. К сожалению, в интервью она выглядела размытой… Я попытался, как человек эмпатичный, вести диалог. Я старался его переубедить, приводил аргументы».

«А вас не смущало, как он вел себя в процессе вашего интервью? Его выражение лица? Его ерзанье на стуле?» — уточнил интервьюер.

«Я не видел, что это было в моменте интервью, — с жаром воскликнул Кучера. — Ну то есть он не выглядел как человек, который неуважительно относится к своему оппоненту… Монтаж — великая вещь!»

Выяснилось, что само интервью продолжалось четыре с половиной часа, а в окончательный вариант вошло только три. И вот в этой-то трети, оставшейся за кадром, и было главное — вопросы, которые сам Кучера задавал Дудю и на которые у того не нашлось ответов. То есть загнал интервьюера в тупик, продемонстрировав и логику, и позицию, и знание политической повестки. Дудь, сраженный таким поворотом разговора, именно в это время ерзал, гримасничал, а потом подмонтировал свои реакции к ответам Кучеры на неудобные вопросы.

Недюжинную логику Кучера продемонстрировал и в двух новых интервью. На вопрос, почему он, поняв, что обманут в своих ожиданиях, не встал и не ушел, сначала говорит:

«Не могу себе этого объяснить. Был загипнотизирован. Если бы знал, о чем пойдет разговор, не пошел бы на это интервью. «Мне было тяжело, очень тяжело. Он меня, конечно, раскрутил, как пропеллер». В общем, «попал как кур во щи» (цитата).

А буквально в следующей фразе признается: «Я ни секунды не жалею… Юра — большой профессионал, он знает свое дело… Я натура увлекающаяся. Я был захвачен разговором, мне самому было интересно».

Реакцию на это интервью и шесть тысяч однотипных комментариев — «Ну ты тупой», «Ну ты клоун», — он, разумеется, считает специально организованными. Потому что люди на улицах до сих пор подходят и благодарят: «Спасибо, Оскар. Мы думаем так же». И многие коллеги-артисты позвонили: «Оскар, мы с тобой, ты молодчина».

Один такой коллега, музыкальный продюсер Александр Толмацкий (отец Децла), который сейчас готовит некий музыкальный материал с песнями Кучеры (он, оказывается, еще и поет), на канале Антона Красовского «Консерватор» высказал свое авторитетное мнение по поводу интервью Оскара Дудю:

«Оно называлось «Человек, который поддерживает СВО». То есть он его просто подставил. Он просто попытался его превратить в такую серую массу. Я скажу так, что Оскар-то говорил в общем-то все правильно там. Но Дудь опытный парень, повел себя как негодяй… В данной ситуации он негодяй и ангажированный журналист, 100% работающий на определенные структуры». «ЦРУ?» — деловито уточняет Красовский. «Слушай, ну, может быть, даже и так, почему нет?.. Хочешь прямым текстом? Он враг. Сегодня он — враг! Вот так…»

Красовский в финале обратился к Кучере: «Если вы вдруг решите сказать что-то мне, я всегда жду вас в эфире и буду счастлив, буквально счастлив с вами поговорить».

И это правильно. Свои должны ходить к своим. Не гонясь за оглушительной, но сиюминутной славой и миллионными просмотрами. Туда, где обласкают и не ославят. Правда, это отнюдь не гарантия, что в дружеском эфире недалекий, но свой в доску человек вдруг обернется светочем разума. Монтаж — великая вещь, но и он не всесилен. Умного сделать дураком — это запросто. Дурака представить умным — вот это вряд ли.

…Бывают странные сближения. Оскар Кучера некоторое время назад вел на канале «НТВ» ток-шоу «Звезды сошлись». Но в мае 2020 года покинул проект, объяснив в интервью Дудю, что скандальные истории с участием звезд шоу-бизнеса, которые там обсуждают, не для него, тонкого и интеллигентного, презирающего любую «чернуху». Теперь это ток-шоу ведет Иосиф Пригожин. Да-да, так по-прежнему и ведет, несмотря на распространившуюся недавно в Сети шокирующую запись якобы его телефонного разговора с якобы бизнесменом Ахмедовым. Тоже, казалось, попал «как кур во щи». Однако в своем видеоблоге Пригожин назвал эту аудиозапись фейком, созданным нейросетью и не имеющим к нему никакого отношения. Впрочем, позже признал, что некоторые фразы все же принадлежат ему, хотя явно вырваны из какой-то другой беседы, которую он не помнит. Это примерно то же, что говорит его предшественник Кучера. Про великую силу монтажа.

Ирина Петровская, «Новая газета. Европа»

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