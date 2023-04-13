«Деньги у нас забрали, а объезд очереди в действительности не работает» 13.04.2023, 15:28

Польские перевозчики рассказали о вымогательствах белорусских пограничников.

На белорусско-польской границе из-за очередей застряли сотни дальнобойщиков из Польши — они жалуются на медленную работу собственных служб и утверждают, что В Беларуси у них вымогают деньги за проезд вне очереди, пишет издание Wiadomości.

Польские перевозчики считают, что стали заложниками «санкционной войны» между Польшей и Беларусью: их фуры надолго застряли с белорусской стороны на единственном открытом для грузовиков погранпереходе «Козловичи».

Один из перевозчиков, глава транспортной компании и одновременно водитель, простоял в пробке все пасхальные выходные и уверяет, что в эти дни очередь из фур растянулась до 30 километров. По его словам, если ситуация не разрешится, на границе «будет кровопролитие».

Другие дальнобойщики оценивают очередь в 20 километров, всего в ней стоят около 300 польских водителей. Вернуться в Польшу другим маршрутом (например, через Литву) они не могут, так как из-за введенных Беларусью ограничений обязаны выехать через тот же погранпереход, через который въехали. С недавних пор единственный пункт пропуска для грузовиков на польской границе — «Козловичи».

Один из водителей уверен, что «белорусы намеренно создают очередь для давления на Польшу, чтобы смягчить санкции».

Он добавил, что такими темпами польские фирмы рискуют разориться.

Владельцы польских фур также рассказали, что в Минске им предлагали купить пропуска для «проезда в обход очереди» из Беларуси в Польшу. Такое разрешение от «белорусских пограничников» якобы стоит 1900 евро в год за одну машину. По словам водителей, пропуска уже купили около 1500 перевозчиков. Однако оказалось, что деньги у них забрали, а «объезд очереди» в действительности не работает.

— Мягко говоря, кто-то тут заработал 3 миллиона евро, — жалуются поляки.

Пробки в начале апреля были и на другом польском погранпереходе в Тересполе: здесь очереди связаны с усиленными проверками, которые устраивали пограничники. Контроль авто в свою очередь объяснили «возросшим в последнее время миграционным давлением из Беларуси», пишет Slowo Podlasia.

Напомним, 8 февраля лукашисты приговорили журналиста, активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута к 8 годам колонии усиленного режима.

Через два дня Польша закрыла пограничный переход «Бобровники — Берестовица». Минск в ответ запретил польским перевозчикам въезжать на территорию Беларуси через границы с Литвой и Латвией, это можно сделать только через польско-белорусские пункты пропуска.

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