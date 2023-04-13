Вышел первый фильм-биография уроженки Барановичей Валерии Новодворской 1 13.04.2023, 15:57

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Валерия Новодворская

Советская диссидентка предсказала в России наступление диктатуры и войну.

Берлинская студия Narra и кооператив независимых журналистов «Берег» сняли документальный фильм «Белое пальто», пишет «Медуза». Это первая биография Валерии Новодворской — советской диссидентки, уроженки белорусских Барановичей.

Автор и режиссер фильма — Игорь Садреев. Он получил доступ к уголовным делам Новодворской, которые никто раньше не видел, поговорил с ее друзьями и соратниками. В ленте делается попытка переосмыслить наследие Новодворской в свете исторических событий последних лет.

В фильме «Белое пальто» рассматривается не только политическая биография Новодворской, но и ее непубличный образ, который оставался за кадром. Здесь говорится и о ее семье, которая ее не понимала и не поддерживала. Рассказывается о влюбленности Новодворской и ее страсти.

Рассказывается здесь и о политических прогнозах Новодворской, которая предсказала в России наступление диктатуры, реставрацию советского строя и войну.

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