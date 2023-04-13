Под Витебском беременная водитель попалась пьяной за рулем
- 13.04.2023, 16:15
- 1,764
В крови нашли 2,1 промилле алкоголя.
Под Витебском инспекторы задержали нетрезвую женщину за рулем автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В Городке местные жители сообщили в милицию, что нетрезвая женщина управляет Nissan. Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль и задержали водителя. Оказалось, что за рулем авто находилась 31-летня минчанка с явными признаками алкогольного опьянения. Также выяснилось, что она беременна.
«Проходить освидетельствование на месте женщина отказалась, настояв на доставлении в медучреждение. Итог — 2,1 промилле алкоголя», — рассказали в МВД.
В отношении нарушительницы составили административный протокол. Она будет лишена прав на пять лет и заплатит крупный штраф.