Под Витебском беременная водитель попалась пьяной за рулем 13.04.2023, 16:15

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В крови нашли 2,1 промилле алкоголя.

Под Витебском инспекторы задержали нетрезвую женщину за рулем автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В Городке местные жители сообщили в милицию, что нетрезвая женщина управляет Nissan. Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль и задержали водителя. Оказалось, что за рулем авто находилась 31-летня минчанка с явными признаками алкогольного опьянения. Также выяснилось, что она беременна.

«Проходить освидетельствование на месте женщина отказалась, настояв на доставлении в медучреждение. Итог — 2,1 промилле алкоголя», — рассказали в МВД.

В отношении нарушительницы составили административный протокол. Она будет лишена прав на пять лет и заплатит крупный штраф.

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