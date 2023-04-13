Российский социолог рассказал, когда окружение Путина его свергнет 13.04.2023, 16:24

3,106

Ордер на арест российского диктатора — «бомба замедленного действия».

Российский социолог Игорь Эйдман в интервью Radio NV рассказал, когда российского диктатора Владимира Путина свергнет его окружение.

Эйдман назвал ордер на арест Путина, выданный международным уголовным судом «бомбой замедленного действия» и отметил, что представители российской верхушки «надеются на российское авось».

«Вот когда они поймут, что это авось не сработает, что не получается, авось ничего не улаживается, а все идет к краху быстро, то тогда они, конечно, по-другому совсем запоют. И вот это глухое недовольство, которое прорывается в каких-то телефонных разговорах, оно уже выльется в какие-то реальные действия, в том числе и то, что Путина действительно повяжут. Но это произойдет, как я сказал, когда они поймут, что все, конец. А поймут они, что конец, когда российская армия побежит с оккупированных украинских территорий», — считает социолог.

По его словам, бессилие России на фоне украинского контрнаступления «будет убийственным для авторитета Путина и авторитета его режима».

«Когда они (российское население и правящая верхушка — ред.) поймут, что это никакой победы не будет, — это будет унизительное поражение. Они, конечно, станут искать крайнего. И крайним этим окажется президент, то есть Путин. И потому режим его, я думаю, не просуществует после такого поражения не то, что долго, а не просуществует несколько месяцев после такого поражения. И поражением уже будет не просто сдача всего, включая Крым, а даже бегство или уход к позициям 24 февраля прошлого года», — объяснил Эйдман.

Российский социлог также заявил, что не верит, что российские президентские выборы в 2024 году состоятся.

«Я думаю, что до них не дойдет дело и Путин точно не сможет в них участвовать. Потому что за это время, за этот год с небольшим который до выборов остался, путинский режим его не протянет», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».