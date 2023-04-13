Компания JAC выпустит «женский» кроссовер 1 13.04.2023, 16:32

Внешне на направленность модели указывает пудровый цвет кузова.

JAC Motors объявила о создании нового суббренда Yttrium. Он будет отвечать за недорогие молодежные электромобили. «Первенцем» марки станет пятидверный городской кросс-хэтчбек JAC Yttrium 3, ориентированный на женскую аудиторию, пишет «Автоцентр».

Внешне на направленность модели указывает пудровый цвет кузова. В салоне — розово-бежевая отделка с декором цвета «розовое золото». Для большего комфорта владелиц у автомобиля увеличенные по площади косметические зеркала, раскладной столик и «активные сиденья с шестипозиционной регулировкой».

В основе модели лежит новая платформа DI с интегрированной тяговой батареей. Ее использование позволило повысить пассивную безопасность автомобиля. Габаритная длина JAC Y3 — 4025 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1560 мм. Размер колесной базы — 2620 мм. Колеса максимально «расставлены» по углам для увеличения пространства салона.

«Женский» кросс-хэтч использует один электродвигатель мощностью 136 л.с. Тяговая батарея доступна в трех вариантах емкости, что позволит предложить запас хода 305, 405 или 505 км. Привод — передний.

Одновременно с JAC Yttrium 3 дебютировал новый компактный кроссовер JAC QX. Известно, что новинка комплектуется гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора. Коробка — 6-ступенчатый «автомат» с двойным сцеплением.

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