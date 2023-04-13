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Появилось видео из ямы, в которую россияне бросают провинившихся сослуживцев

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  • 13.04.2023, 16:55
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Появилось видео из ямы, в которую россияне бросают провинившихся сослуживцев

Условия в такой тюрьме в разы хуже, чем в украинском плену.

Один из российских захватчиков решил пожаловаться на произвол военной полиции ВС РФ, издевающейся над провинившимися солдатами и теми, кто встал на их сторону, пишет New Voice.

В подтверждение своих претензий он обнародовал видео из ямы, в которую был посажен вместе с еще несколькими оккупантами, которые, как можно понять из его слов, были наказаны за распитие алкоголя, хотя данная практика в российской армии является повсеместной на всех уровнях.

Как видно на опубликованных кадрах, условия в такой тюрьме в разы хуже, чем в украинском плену.

«Мы в грязи, под дождем. Только что прошел ливень, короче. Мы все мокрые… Вот в такой грязи. Я не ложусь даже. Никуда не сажусь. Невозможно… Яма высокая, сверху решетка. Воды нет. Сс*ть, короче, вот в эти пустые бутылки. Три дня нас не будут ни кормить, ни поить», — пожаловался автор видео.

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