Появилось видео из ямы, в которую россияне бросают провинившихся сослуживцев 2 13.04.2023, 16:55

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Условия в такой тюрьме в разы хуже, чем в украинском плену.

Один из российских захватчиков решил пожаловаться на произвол военной полиции ВС РФ, издевающейся над провинившимися солдатами и теми, кто встал на их сторону, пишет New Voice.

В подтверждение своих претензий он обнародовал видео из ямы, в которую был посажен вместе с еще несколькими оккупантами, которые, как можно понять из его слов, были наказаны за распитие алкоголя, хотя данная практика в российской армии является повсеместной на всех уровнях.

Как видно на опубликованных кадрах, условия в такой тюрьме в разы хуже, чем в украинском плену.

«Мы в грязи, под дождем. Только что прошел ливень, короче. Мы все мокрые… Вот в такой грязи. Я не ложусь даже. Никуда не сажусь. Невозможно… Яма высокая, сверху решетка. Воды нет. Сс*ть, короче, вот в эти пустые бутылки. Три дня нас не будут ни кормить, ни поить», — пожаловался автор видео.

Мобілізовані росіяни із Саратської області розповіли, як ЗС РФ ставляться до своїх військовослужбоців.



"Нас побили і посадили в яму на три дні. У нас немає їжі та води. В туалет ходимо у пластикові пляшки"



Відео: Ukraine_Twi pic.twitter.com/otLwPuJeTx — NV (@tweetsNV) April 13, 2023

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