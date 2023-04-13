Экс-министр Венесуэлы подтвердил, что Лукашенко украл у его страны $1,5 миллиарда 1 13.04.2023, 17:05

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Рафаэль Рамирес

И призвал подать в суд.

Беларусь должна Венесуэле около 1,5 миллиарда долларов за нефть, купленную во времена правления Уго Чавеса. Эту информацию в интервью ОCCRP подтвердил Рафаэль Рамирес, который с 2002 по 2013 годы занимал пост министра нефти и горнодобывающей промышленности Венесуэлы.

По словам бывшего чиновника, идея заключалась в том, чтобы часть оплаты за нефть обменять ее на работы, которые белорусы делали в Венесуэле: строили здания в Фуэрте-Тиуна, привозили оборудование для сжиженного газа для автомобилей и другие вещи.

В какой-то момент, по словам Рамиреса, белорусы не выполнили это требование.

«Я считаю, что они воспользовались доброй волей Чавеса, у нас было много проблем с работами в Венесуэле, также была проблема накопления долгов. То, что вы говорите о сумме в 1,4 миллиарда, для меня звучит скорее как 2 миллиарда, именно эта сумма у меня в голове.

Я помню это, потому что я начал жаловаться господину Семашко (Владимир Семашко в те годы был вице-премьером Беларуси — Ред.). Он был человеком, который отвечал за отношения.

В какой-то момент они начали отказываться платить. Особенно когда президент Чавес был болен. Когда Чавес умер, первое, что я сказал Николасу Мадуро, это то, что есть долг Беларуси перед Венесуэлой, он задокументирован, есть документы, и вы как президент должны оказать давление. Мадуро ничего не сделал. Я помню, как во время турне с Мадуро он поехал в Беларусь и не пустил меня на встречу, потому что знал, что я собираюсь взыскать этот долг. Не только потому, что это был долг на разумную сумму, но и потому, что цена на нефть падала, и мы были не в том положении, чтобы давать кому-то деньги в долг», — рассказывает Рамирес.

Экс-министр отмечает, что с венесуэльской стороны Мадуро не требовал от белорусского коллеги выплатить этот долг.

«Белорусы сказали нечто необычное…Что это была договоренность между Чавесом и Лукашенко, и что если Чавес умрет, они не будут платить (…)

Если белорусское правительство не хочет подчиниться, потому что они так и говорят, тогда уместно подать в суд на эту белорусскую компанию, название которой я не помню», — сказал Рамирес.

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