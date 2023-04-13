В Беларуси изменили правила расчета цен на газ 2 13.04.2023, 17:22

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МАРТ установил формулу.

В Беларуси изменили правила расчета цен на газ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило порядок определения, а также применения цены на природный газ, который реализуется «Газпром трансгаз Беларусь». Это следует из постановления МАРТ № 25 от 3 апреля 2023 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

В документе указано, что отпускная цена на природный газ без учета НДС, который поставляется в Беларусь российским «Газпромом» и реализуемый «Газпром трансгаз Беларусь» по договорам юрлицам и ИП, будет определяться ОАО в белорусских рублях на последнюю дату отчетного периода в формуле, которая прописана в документе. В названном случае речь идет про календарный месяц, в котором осуществляется поставка природного газа. Что касается формулы, то в ней суммируются отпускная цена без НДС на природный газ при расчетной теплоте сгорания 7900 килокалорий на кубический метр.

Она определяется Соглашением между правительствами Беларуси и России о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь, а также при его транспортировке по газопроводам, которые расположены на белорусской территории. А еще при учете контракта на поставку «Газпромом» природного газа в Беларусь, а также наценка ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

В постановлении сказано, что при расчетах применяется установленное Национальным банком значение курса белрубля по отношению к российскому на последнюю дату отчетного периода. Кроме того, в документе также была прописана формула, по которой пересчитывается отпускная цена в том случае, если есть отклонение фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной. Уточняется, что постановление МАРТ вступает в силу после его официального опубликования и действует на отношения, которые возникли с 1 января 2023.

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