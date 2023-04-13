ЕС ввел санкции против ЧВК «Вагнера»
- 13.04.2023, 17:55
Под ограничения попала и компания РИА ФАН, принадлежащая владельцу Пригожину.
Европейский Союз с апреля ввел санкции против частной военной компании «Вагнера», активно участвующей в агрессивной войне России против Украины
Соответствующий документ был опубликован 13 апреля.
«ЧВК Вагнера возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, группа «Вагнера» несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», – говорится в документе.
Кроме этого, в список санкций попала компания РИА ФАН, принадлежащая владельцу ЧВК Евгению Пригожину.
«РИА ФАН входит в состав медиагруппы «Патриот», российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины», - говорится в документе.