ЕС ввел санкции против ЧВК «Вагнера» 13.04.2023, 17:55

Под ограничения попала и компания РИА ФАН, принадлежащая владельцу Пригожину.

Европейский Союз с апреля ввел санкции против частной военной компании «Вагнера», активно участвующей в агрессивной войне России против Украины

Соответствующий документ был опубликован 13 апреля.

«ЧВК Вагнера возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, группа «Вагнера» несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», – говорится в документе.

Кроме этого, в список санкций попала компания РИА ФАН, принадлежащая владельцу ЧВК Евгению Пригожину.

«РИА ФАН входит в состав медиагруппы «Патриот», российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины», - говорится в документе.

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